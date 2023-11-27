بريطانيا.. العثور على كنز من القرن الثاني عشر يعود لعهد الملك ستيفن

عثر باحث كنوز، لم يذكر اسمه، على مجموعة نادرة من البنسات الفضية التي تعود للقرن الثاني عشر، بالقرب من قرية ويموندهام في نورفولك، شرق إنجلترا.



وتشير Аrkeonews، إلى أن الباحث عثر في مخبأ الكنز على سبع عملات معدنية تم صكها في عهد الملك ستيفن، سلف ويليام الفاتح، وقطعتين أخريين يرجع تاريخهما إلى عهد خلفاء ستيفن، هنري الثاني والثالث، قطعتا إلى أرباع البنسات، معهما ربعين من بنس واحد تعود لعهد الملك ستيفن.

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ويذكر أن ستيفن، حفيد ويليام الفاتح، وصل إلى العرش بعد وفاة الملك هنري الأول. ولكنه قضى معظم فترة حكمه في حرب أهلية مريرة مع منافسته على العرش، ماتيلدا ابنة هنري.

وتستحق البنسات الفضية التي يعود تاريخها إلى عهد الملك ستيفن، اهتماما خاصا لأن هذه العملات الفضية هي من بين العملات النادرة جدا، ومن الصعب الحصول عليها من بين جميع العملات المعدنية التي تعود للعصور الوسطى.

وتجدر الإشارة، إلى أنه في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، عندما كان المال شحيحا، كانت البنسات الفضية النقية تقريبا تقطع إلى قطع ذات أحجام مختلفة "لتضخيم" المعروض النقدي (وضع المزيد من الأموال في التداول).

وتعتبر العملات المعدنية التي عثر عليها حاليا على الرغم من حالتها غير المثالية، اكتشافا قيما غير عادي، لأنه في القرن الثاني عشر في عهد الملك ستيفن لم تصك العملات المعدنية بكميات كبيرة.

المصدر: نوفوستي+ Argumenti.ru