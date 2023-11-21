بيرو.. علماء الآثار يعثرون على 5 مومياوات عمرها 1000عام

عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر الجارية في موقع لا فلوريدا الأثري، بالقرب من نهر ريماك بمحافظة ليما على 5 مومياوات عمرها أكثر من 1000عام.

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وتشير وكالة Andina للأنباء في بيرو، إلى أن المومياوات التي عثر عليها هي لأربعة أطفال والخامسة لشخص بالغ. ويخطط العلماء لنقلها إلى المختبر لدراستها وتحليل مكونات الأنسجة التي دفنت فيها.

وبالإضافة إلى ذلك اكتشف علماء الآثار درجا يعود تاريخه إلى 3500 عام قبل الميلاد.

ويذكر أن الجدل مستمر في العالم بشأن المومياوات التي اكتشفت ونقلت لاحقا إلى المكسيك من قبل هايمي موسان عالم الأجسام الطائرة مجهولة الهوية، الذي أكد في الجلسة الأولى للبرلمان المكسيكي أنها تعود إلى كائنات فضائية. ولكنه في الجلسة الثانية وبعد دراسات ومشاورات مع مجموعة علماء أعلن أنها تعود لمخلوقات أكثر تطورا من الإنسان المعاصر "أحفاد الإنسان".

المصدر: فيستي. رو