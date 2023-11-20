الأرض تتجاوز عتبة الاحتباس الحراري الرئيسية المرعبة لأول مرة

شهد كوكبنا يوم الجمعة 17 نوفمبر، تجاوز عتبة الاحترار الرئيسية، لفترة وجيزة، للمرة الأولى منذ بداية تسجيلات الأجهزة، والتي حذر علماء المناخ من عواقبها الوخيمة.

وأظهرت البيانات الأولية أن متوسط درجات الحرارة العالمية بلغ أكثر من درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) أعلى من المعدل التاريخي، منذ وقت قبل أن يبدأ البشر في استهلاك الوقود الأحفوري وانبعاث الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

Provisional ERA5 global temperature for 17th November from @CopernicusECMWF was 1.17°C above 1991-2020 - the warmest on record.



Our best estimate is that this was the first day when global temperature was more than 2°C above 1850-1900 (or pre-industrial) levels, at 2.06°C. pic.twitter.com/jXF8oRZeip — Dr Sam Burgess 🌍🌡🛰 (@OceanTerra) November 19, 2023

وهذا لا يعني أن الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي قد فشلت حتى الآن، حيث يجب أن تتجاوز درجات الحرارة مستوى الدرجتين المئويتين لعدة أشهر وسنوات قبل أن يعتبر العلماء هذا تجاوزا للعتبة الرئيسية.

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لكن العلماء أشاروا إلى أن التجاوز المؤقت المسجل يوم الجمعة، هو بمثابة تذكير صارخ بأن المناخ يتحرك نحو منطقة مجهولة.

وكان يوم الجمعة هو المرة الأولى التي تدفع فيها التقلبات اليومية حول معايير درجات الحرارة العالمية، والتي كانت تتزايد باطراد منذ عقود، الكوكب إلى ما بعد عتبة الخطر.

وحدث ذلك بعد أشهر من الدفء القياسي الذي أذهل العديد من العلماء، متحديا بعض التوقعات حول مدى تسارع درجات الحرارة هذا العام.

وقالت سامانثا بيرغس، نائب مدير Copernicus Climate Change Service التابع للاتحاد الأوروبي، يوم الأحد على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن درجات الحرارة العالمية يوم الجمعة كانت أعلى بمقدار 1.17 درجة مئوية (2.1 فهرنهايت) من المتوسط ​​في الفترة 1991-2020، وهو هامش قياسي.

وأضافت أنه بالنظر إلى حجم الاحتباس الحراري الذي سببه الإنسان خلال تلك الفترة، فإن هذا يعني أن متوسط درجة الحرارة العالمية يوم الجمعة كان أعلى بمقدار 2.06 درجة مئوية (3.7 فهرنهايت) عن الفترة المرجعية لما قبل الصناعة، 1850-1900.

ويمكن للملاحظات المباشرة التي سيجمعها العلماء ويفحصونها في الأسابيع المقبلة أن تؤكد قريبا الاحترار القياسي.

وأشار العلماء إلى أن تجاوز الكرة الأرضية معيار الاحترار بمقدار درجتين ليوم واحد على الأقل يضيف علامة استفهام إلى سلسلة من سجلات درجات الحرارة المسجلة في الأشهر الأخيرة.

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وسجلت درجات الحرارة العالمية أرقاما قياسية في يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر. وتظهر بيانات Copernicus Climate Change Service أن هذا الاتجاه قد استمر، إن لم يكن تسارع، حتى نوفمبر.

وحتى قبل يوم السبت، قال العلماء إنه من المؤكد تقريبا أن يتجاوز عام 2023 عام 2016 باعتباره الأكثر حرارة على الإطلاق في العالم، ومن المرجح أن يمثل إحدى أكثر الفترات دفئا منذ 125 ألف عام، ويعود إلى وقت ما قبل العصر الجليدي الأخير للأرض.

وتظهر التحليلات الصادرة هذا الشهر أن متوسط درجات الحرارة العالمية لعام 2023 من المرجح أن يصل في نهاية المطاف إلى 1.3 إلى 1.4 درجة مئوية (2.3 إلى 2.5 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة.

ويتوقع علماء المناخ أن الاحتباس الحراري العالمي المستدام بمقدار 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة يمكن أن يطغى على المجتمعات ويقلب الاقتصادات والأنظمة السياسية رأسا على عقب.

ويرجح أن يتسارع ارتفاع درجة حرارة الكوكب في الأشهر المقبلة فقط بسبب تفاقم ظاهرة النينيو، وهو النمط المناخي السيئ السمعة الذي يؤدي إلى ظواهر الطقس المتطرفة ويرفع درجات الحرارة العالمية من خلال إطلاق كميات هائلة من الحرارة من المحيط الهادئ إلى الغلاف الجوي.

لكن هذا الارتفاع في الدفء الناجم عن ظاهرة النينيو لا يأتي عادة إلا بعد أن يصل النمط المناخي إلى ذروته - وهو أمر من المتوقع أن يحدث هذا الشتاء. ولهذا السبب، قال العلماء في وقت سابق من هذا العام إنهم لا يتوقعون أن ترتفع الكرة الأرضية إلى هذا المستوى القياسي من الدفء حتى عام 2024.

ويقدم حدث يوم الجمعة دليلا إضافيا على كيفية تحدي الكوكب لتوقعات علماء المناخ هذا العام.

المصدر: واشنطن بوست