أعلنت شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية، أن درونات "لانتسيت" الانتحارية التي تزايد الاهتمام العالمي بها بشكل ملحوظ، لا تصدّر إلى الخارج بسبب الحاجة الماسة إليها داخليا.

جاء ذلك على لسان ألكسندر ميخييف رئيس شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية المتخصصة في تصدير الأسلحة على هامش معرض Dubai Airshow 2023 الدولي للطيران حيث قال:" نرى زيادة في اهتمام شركائنا الأجانب بالذخائر الروسية الحائمة التي أظهرت فاعليتها الممتازة في ظروف القتال. وقال إن روسيا تعرض في Dubai Airshow 2023 مسيّرة "كوب – إي".

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فيما يتعلق بدرون "لانتسيت" الانتحاري فيولي الخبراء الأجانب الاهتمام به في السوق الخارجية. لكنه لا يصدر إلى الخارج بسبب الحاجة الماسة لهذا السلاح الفعال من قبل الجيش الروسي، وعدم وجود وثائق خاصة بتصديرها.

يذكر أن درون "لانتسيت" تم تصميمه من قبل شركة "كلاشينكوف" الروسية، وهو مخصص لتدمير العتاد الحربي وغيره من الأهداف المعادية على الخط الأمامي. ويصف غالبية الخبراء في الداخل والخارج درونات "لانتسيت" الانتحارية، شأنها شأن الصواريخ المضادة للدبابات ومروحيات "كا-52" (التمساح)، بأنها "وسيلة أساسية" لتدمير المدرعات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وأن استخدامها الماهر يسمح بتعطيل حتى دبابات العدو المحصنة جيدا.

وقد أطلق على "لانتسيت" لقب "قاتل المدرعات" بسبب الخسائر الفادحة التي ألحقها بالمدافع الذاتية الحركة الأوكرانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا