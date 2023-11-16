مجددا.. الولايات المتحدة تلغي تجارب صاروخ فرط صوتي

وجد الجيش الأمريكي نفسه عاجزا عن إدخال صاروخه Dark Eagle الفرط صوتي في حيز الاستخدام نهاية العام الجاري، كما كان مخططا له، واضطر إلى إلغاء اختباراته.

وأفادت صحيفة Jane الأمريكية بأنه تم كشف المشكلة قبل إطلاق الصاروخ مباشرة من رأس كانافيرال في ولاية فلوريدا، فيما رفض مساعد وزير الجيش الأمريكي لشؤون المبيعات واللوجستيك والتكنولوجيات دوغ بوش الإدلاء بالتفاصيل، واكتفى بالقول، إن المختصين تمكنوا من جمع معلومات عن تشغيل الأجهزة والمعدات الأرضية والبرمجيات، ما سيساعد مستقبلا على التقدم في نشر الأسلحة الهجومية الفرط صوتية.

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يذكر أن التجارب السابقة للصاروخ كان من المخطط القيام بها، في مارس وسبتمبر الماضي من هذا العام، لكنها ألغيت أيضا.

وأعادت مجلة "فوني أوبوزريني" الروسية إلى الأذهان أن برنامج CPS الأمريكي يقضي بتطوير الصاروخ الثنائي المراحل بقطر 87.6 سنتيمتر الذي سيحمل رأسا قتاليا حائما. ويقوم الصاروخ، بموجب البرنامج بزيادة سرعة رأسه حتى السرعة الفرط صوتية. ويخطط لأن تزود مدمرات Zumvalt وغواصات Virginia النووية المتعددة المهام بنموذج بحري منه.

المصدر: روسيسكايا غازيتا