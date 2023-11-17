روسيا.. علماء يقترحون طريقة جديدة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون

يقترح علماء جامعة نوفوسيبيرسك، طريقة لتكوين هيدرات الغاز باستخدام جزيئات الفضة النانوية، لاحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون، من أجل تقليل مستواه في الغلاف الجوي.

وهيدرات الغاز هي مركبات بلورية صلبة من الجليد والغاز، وتسمى أيضا "الجليد القابل للاشتعال". وحوالي 80 بالمئة من الغاز الطبيعي موجود في حالة هيدرات الغاز في رواسب المحيطات وفي الصخور والتربة الصقيعية. لذلك يدرس الباحثون إمكانية استخدام هيدرات الغاز لتخزين الغاز.

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وجاء في بيان المكتب الإعلامي للجامعة "إن عملية تكوين الهيدرات معقدة للغاية ولا يمكن التنبؤ بها. ولتسريع العملية، يقترح علماء الجامعة استخدام الفضة. حيث تضاف جزيئات الفضة النانوية إلى محلول غرواني، ما يحفز تكوين الهيدرات. وهذه الطريقة تزيد من سرعة هذه العملية وتساعد أيضا على زيادة حجم ثاني أكسيد الكربون المحتجز".

وتسمح الطريقة المقترحة باحتجاز ثاني أكسيد الكربون من غازات المداخن أو الغاز الناتج من الوقود الصلب أو السائل عن طريق التغويز.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي : "تتشكل هيدرات ثاني أكسيد الكربون عند ضغط 12 ضغط جوي فقط ودرجة حرارة 0 درجة مئوية، ما يجعلها اقتصادية للاستخدام في قطاع الصناعة".

ويسمح احتجاز ثاني أكسيد الكربون باستخدامه في الصناعات الكيميائية أو تخزينه.

المصدر: تاس