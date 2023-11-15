وزارة الدفاع الروسية تسلط الضوء على القطار المدرع الروسي في منطقة دونباس

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يلقي الضوء على عمل قطارها المدرع "ينيسي" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأفاد موقع Ufanotes.ru بأن القطار المدرع يسير على السكك الحديدية بمقاطعتي لوغانسك ودونيتسك التابعتين لمنطقة دونباس الروسية. وقد نشرت قناة تليغرام "فوينكوري روسكوي فيسني" مشاهد لعمل القطار المدرع.

وقال الموقع إنه تم تزويد القطار المدرع بمختلف الأنواع من الأسلحة الخفيفة، بما فيه رشاشات الدبابات والرشاشات المضادة للجو، فضلا عن مجموعة من مدافع الهاون عيار 82 ملم وعربات "بي إم دي – 2" المسلحة بمدافع 2А32 عيار 30 ملم التي يمكن أن تنزل في أية لحظة من القطار لخوض القتال مع العدو.

وأعاد الموقع إلى الأذهان أن القطار مزوّد كذلك بدرونات استطلاعية يتم إطلاقها في أثناء السير دون أن يتوقف القطار في المحطات، الأمر الذي يمكّن القطار من استطلاع المناطق على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات.

يذكر أن وحدات السكك الحديدية الروسية قامت منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة بإعادة إعمار أقسام السكك الحديدية بطول 300 كيلومتر واستعادة الحركة فيها. كما تم تطهير نحو 3000 كيلومتر من السكك الحديدية من مخلفات الذخائر غير المنفجرة.

المصدر: القناة التلفزيونية الخامسة