روسيا..اكتشاف قطع أثرية من العصر الحجري الحديث في كامتشاتكا

عثر علماء الآثار في منطقة إليزوفسكي في إقليم كامتشاتكا على موقع مستوطنة قديم يعود تاريخه إلى العصر الحجري الحديث.

ويشير المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم إلى أن علماء الآثار اكتشفوا نصبا تذكاريا خلال عمليات البحث والتنقيب في "مستوطنة خايكوفا -1" بمنطقة إليزوفسكي يعود تاريخه مبدئيا إلى العصر الحجري الحديث".

إقرأ المزيد

وقد عثر علماء الآثار في هذا الموقع على رقائق من أنواع مختلفة من الحجر، بما فيها حجر السج وكاشطات وأدوات مختلفة، وقطعة من وعاء خزفي، أجزاؤه الخارجية والداخلية مغطاة بمينا خضراء وبنية.

وبموجب الوثائق الرسمية، اكتشف الموقع الأثري بالقرب من مصحة لؤلؤة كامتشاتكا، المغلقة حاليا بسبب أعمال الصيانة والترميم. وقد اكتشف هذا الموقع خلال مد خط أنابيب الغاز في المنطقة، حيث عثر على القطع الأثرية والأدوات المنزلية على عمق 0.5-1 متر. وقد اتضح أن هذا الموقع غير مدرج في قائمة المواقع المحمية للتراث الأثري والحضاري. ولكن بعد هذا الاكتشاف أدرجته الحكومة المحلية في القائمة.

وتجدر الإشارة إلى أن أول عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار في إقليم كامتشاتكا بدأت في القرن التاسع عشر حيث اكتشف العلماء أكثر من 700 موقع أثري. أما في منطقة إليزوفسكي فقد اكتشفوا حتى الآن أكثر من 190 موقعا أثريا تعود إلى عصور مختلفة، أقدمها عمره 13 ألف عام.

المصدر: نوفوستي