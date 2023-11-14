أولى الجزر التي ستصبح غير صالحة للسكن بسبب تغير المناخ

يعيش نحو مليون شخص في الجزر المرجانية، مثل تلك الموجودة في جزر المالديف، وتوفالو، وكيريباتي، وجزر مارشال.

ويبلغ ارتفاع هذه الجزر بضعة أمتار فقط، مما يجعلها من بين الأماكن الأكثر عرضة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار نتيجة لتغير المناخ.

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وقد اختفت بالفعل خمس جزر غير مأهولة في جزر سليمان تحت الأمواج في القرن الماضي.

وجزر المالديف، وكيريباتي، وتوفالو، وجزر مارشال لديها أعلى نسبة من مساحة أراضيها المعرضة للخطر لأنها جميعها جزر مرجانية وتفتقر إلى أرض مرتفعة كافية للجوء مقارنة بالدول الجزرية المنخفضة الأخرى التي تملك المزيد من الأراضي المرتفعة المتاحة للفرار إليها.

إذن، ما هي الجزر التي ستكون تحت الماء، وغير صالحة للسكن، في أقرب وقت ممكن بسبب تغير المناخ؟

كما تبين، فإنه من المستحيل الإجابة على هذا السؤال، وهناك أربع جزر توضح السبب وراء ذلك، وهو أنه ليس لدى العلماء بيانات دقيقة عن ارتفاع العديد من هذه الجزر النائية، وحتى لو كان لديهم بيانات دقيقة، فإن هذه المعلومات لا تتنبأ بموعد غمرها بالمياه.

وقال جيرونيمو جوسمان، الباحث في منتدى المناخ العالمي إن الجزر المرجانية ديناميكية للغاية وتمتلك القدرة على تغيير الشكل وتغيير الارتفاع وحتى الاندماج بسرعة كبيرة، ما يجعل من الصعب تحديد غمرها الوشيك.

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روي نامور، كواجالين أتول في جمهورية جزر مارشال

قد لا يكون الاختفاء هو مقياس الوحيد ليصبح مكان ما غير صالح للسكن. فعندما تتدفق الأمواج فوق الجزر المنخفضة، فإنها تلوث المياه الجوفية العذبة بالملح. ويعني ارتفاع مستوى البحار فيضانات متكررة، ولا يمكن للمياه الجوفية أن تتعافى من الفيضانات اليومية أو حتى السنوية: فتموت أشجار الغذاء ويجب استيراد المياه.



وقامت ورقة بحثية نشرت عام 2018 في مجلة Science Advances بتحليل الفيضانات في روي نامور في جزر مارشال. وتوقعت أن معظم الجزر المرجانية لن يكون لديها مياه صالحة للشرب بحلول ستينيات القرن الحالي (إذا لم يتم تحقيق الأهداف المناخية العالمية) أو بحلول ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين إذا انهارت الصفائح الجليدية في ظل "أسوأ سيناريو" لتغير المناخ.

وقد هاجر بالفعل الآلاف من سكان جزر مارشال.

موندو، لامو أتول في جزر المالديف

في عام 2004، دمرت الفيضانات جزيرتي موندو وكالهيدهو في جزر المالديف. وأعلنت الحكومة أن الجزيرتين ستكونان غير مأهولتين منذ ذاك فصاعدا.

وعلى الرغم من الصعوبات، تحاول المجتمعات الجزرية التكيف مع التحديات التي يفرضها تغير المناخ. وشهدت جزيرة موندو عودة سكانها على الرغم من إعلان الحكومة أنها غير صالحة للسكن. ويسلط مثال موندو الضوء على مرونة سكان الجزر وتصميمهم في مواجهة الشدائد.

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ويمكن للرمال أن تنمو في مثل جزر الشعاب المرجانية هذه، وفقا لما وجدته دراسة عام 2018 تدرس جزيرة ماينادهو في جزر المالديف. لكن الجزر تحصل على رمال جديدة من الشعاب المرجانية، والانحباس الحراري العالمي يقتل الشعاب المرجانية.

وعند ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 3.6 درجة فهرنهايت (2 درجة مئوية)، يموت 99% من الشعاب المرجانية. وعند درجة حرارة 2.7 فهرنهايت (1.5 درجة مئوية)، تبقى بعض الشعاب المرجانية.

وبذلك، ستحدد صحة الشعاب المرجانية الجزر التي يمكنها البقاء ثابتة أمام ارتفاع المد والجزر.

فونجافالي، فونافوتي أتول في توفالو

توفالو، عاصمة جزيرة فونجافالي، هي موطن لنحو 4000 شخص. بحلول عام 2100، قد يغمر الماء 95% من الجزيرة أثناء المد العالي.

ولمكافحة ذلك، أضافت توفالو مؤخرا أرضا صناعية مرتفعة على أحد جوانب الجزيرة. وتتضمن الخطة طويلة المدى جعل الجزيرة أوسع بنسبة 50% تقريبا، ثم رفع الجانبين في النهاية.

لكن تحليل عام 2022 لعوامل الخطر المتعددة وجد أنه حتى مع جهود الحماية هذه قد لا تبقي الجزر صالحة للسكن: فتدهور النظم البيئية سيضر بالسياحة ومصايد الأسماك وقدرات سكان الجزر على تمويل الحلول.

إن حجم وسرعة الجهود العالمية للحد من تغير المناخ من شأنه أن يحدث فرقا ملموسا. وفي نهاية المطاف، فإن تحديد الجزر والمجتمعات الجزرية التي يمكن أن تبقى سوف يعتمد إلى حد كبير على كيفية استجابة بقية العالم.

المصدر: لايف ساينس