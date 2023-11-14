روسيا.. ابتكار جهاز ليزر متطور متعدد الاستخدامات

تمكن علماء من جامعة نوفوسيبيرسك ومعهد سكولكوفو الروسي للعلوم والتكنولوجيا، من تطوير جهاز ليزر مميز يمكن الاعتماد عليه في عدة مجالات، بما فيها المجالات الطبية.

وجاء في بيان صارد عن جامعة نوفوسيبيرسك: "تعاون علماء من جامعتنا مع علماء من معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا، وطوروا جهاز ليزر بمواصفات خاصة يمكن الاعتماد عليه في الأعمال الهندسية والميكانيكية وفي أنظمة الاتصالات والآلات الصناعية والتقنية، وفي المعدات الطبية فائقة الدقة".

وحول الموضوع قال الباحث في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية، يفغيني كوربريكوف : "المميز في هذا الجهاز هو أنه قادر، بشكل أوتوماتيكي، على ضبط حزم أشعة الليزر بدون تدخل بشري، لتتناسب هذه الحزم مع المهمة التي يراد تنفيذها، هذه الآلية تجعل ضبط الحزم أسرع بكثير.. استخدم في هذا الجهاز أنابيب الكربون النانوية التي طورها الخبراء في معهد سكولكوفا للعلوم والتكنولوجيا".

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وأضاف :"هذا الجهاز يعتمد في مبدأ عمله على توليد نبضات ليزرية فائقة القصر بمعدل تردد كبير، ولذلك تم تطوير برمجيات خاصة لتساعده على التحكم بآلية ضبط هذه النبضات".