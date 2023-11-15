بعد الاعتقاد بانقراضه .. رصد حيوان غريب بعد 60 عاما من آخر ظهور له

بعد مرور أكثر من 60 عاما على تسجيل آخر ظهور له، ذُهل العلماء باستكشاف حيوان ثديي يضع البيوض، كان يعتقد أنه انقرض، في واحدة من أكثر المناطق المجهولة في العالم.

وشوهد الحيوان الثديي المسمى "إيكيدنا أتينبورو طويل المنقار" (Attenborough's long-beaked echidna)، والذي سمي على اسم المذيع الشهير السير ديفيد أتينبورو، لأول مرة في الصور ولقطات الفيديو باستخدام كاميرات مراقبة عن بعد تم تركيبها في جبال سيكلوبس بمقاطعة بابوا الإندونيسية.

🎉 Attenborough's long-beaked echidna, lost to science since 1961, has been rediscovered!



The team battled leeches, malaria, and >11,000m of climbing in the Cyclops Mountains to capture the first ever images of the species 👇



Read the incredible story ⏩ https://t.co/r4DdKXLjLcpic.twitter.com/hzlyw5a2Ax — Oxford Biology (@OxfordBiology) November 10, 2023

وقد شوهد هذا الحيوان الثديي آخر مرة من قبل العلماء في عام 1961. وهو ينتمي إلى مجموعة متميزة تسمى وحيدات المسلك، والتي تشمل خلد الماء، وهو واحد من خمسة أنواع فقط متبقية من هذه الحيوانات.

More than sixty years after it was last recorded, a team has rediscovered an iconic, egg-laying mammal in one of the most unexplored regions of the world.



Attenborough's long-beaked echidna was captured using cameras set up in the Cyclops Mountains of Indonesia's Papua Province. — University of Oxford (@UniofOxford) November 10, 2023

ومن المعروف أنه يصعب العثور على قنافذ النمل لأنها ليلية، وتعيش في الجحور، كما أنها تميل إلى أن تكون خجولة جدا.

وقام فريق دولي من العلماء، بالتعاون مع المجتمعات المحلية، بوضع أكثر من 80 كاميرا مصيدة لتصوير الحيوان.

Attenborough's long-beaked echidna, a legendary elusive mammal, has been rediscovered in Indonesia's Cyclops Mountains after over six decades!



Named after Sir David Attenborough, this living relic is listed as Critically Endangered on the IUCN Red List.



Read:… pic.twitter.com/IN6GL54tkY — The Weather Channel India (@weatherindia) November 12, 2023

وطوال الأسابيع الأربعة التي قضاها الفريق في الغابة تقريبا، لم تسجل كاميراتهم أي علامة على وجود "إيكيدنا أتينبورو طويل المنقار".

إقرأ المزيد

ولكن في اليوم الأخير، مع الصور الأخيرة على بطاقة الذاكرة النهائية، حصلوا على لقطاتهم للحيوان المراوغ، ما يمثل الصور الأولى الملتقطة لـ"إيكيدنا أتينبورو طويل المنقار".

وأكد عالم الثدييات كريستوفر هيلغن، من معهد أبحاث المتاحف الأسترالي، هوية هذا النوع الذي كان يعتقد أنه انقرض.

وقال عالم الأحياء جيمس كمبتون من جامعة أكسفورد، الذي قاد البعثة، في بيان: "يحتوي إيكيدنا أتينبورو ذو المنقار الطويل على أشواك القنفذ، وخطم آكل النمل، وأقدام الخلد. وبسبب مظهره الهجين، فهو يشترك في اسمه مع مخلوق من الأساطير اليونانية نصفه إنسان ونصفه ثعبان. والسبب في ظهوره على عكس الثدييات الأخرى هو أنه عضو في وحيدات المسلك، وهي رتبة حيوانات ثديية تضع البيض انفصلت عن بقية شجرة الحياة الثديية منذ حوالي 200 مليون سنة".

وتابع: "هذا الاكتشاف هو نتيجة الكثير من العمل الشاق وأكثر من ثلاث سنوات ونصف من التخطيط".

المصدر: إندبندنت