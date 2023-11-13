تعرض الرضع للمنغنيز يحسن وظائف الدماغ في المستقبل

اكتشف علماء جامعة بوسطن الأمريكية أن التعرض للمنغنيز قبل الولادة، وفي مرحلة الطفولة، يحسن وظائف الدماغ في المستقبل، بما فيها الذاكرة وتعلم اللغات.

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وتشير مجلة Neurotoxicology and Teratology، إلى أن الباحثون درسوا بيانات تخص 140 مراهقا أعمارهم 10-14 عاما جمعت خلال سبعة أعوام (2007-2014) ، وقد ركز الباحثون على تحليل الأسنان اللبنية من الثلث الثاني لفترة الحمل وإلى عمر حوالي ستة أعوام. كما قيم الباحثون الاضطرابات العصبية.

وقد اكتشفوا علاقة بين وجود المنغنيز في الأسنان خلال فترة الحمل والذاكرة والتعلم، حيث تبين أن وجوده يقلل من أخطاء الذاكرة والتعلم لدى المراهقين. وأن وجوده بمستوى كاف في مرحلة الطفولة يحسن الذاكرة. بينما وجود المنغنيز بعد الولادة (منذ الولادة وحتى عمر سنة واحدة) لم يرتبط بتحسن الذاكرة لدى المراهقين.

المصدر: لينتا. رو