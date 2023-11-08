روسيا..الكشف عن طريقة جديدة لاستعادة الأعصاب

كشفت عالمة الفيزياء الحيوية نورجمال تاجاندوردييفا من معهد الأنظمة الطبية الحيوية والتكنولوجيات الحيوية في جامعة بطرس الأكبر في بطرسبورغ عن طريقة جديدة لاستعادة الأعصاب.

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وتشير العالمة في مقابلة مع Gazeta.Ru إلى أنه يمكن استعادة العصب المتضرر باستخدام الأنابيب المجوفة. أما في حالة تضرر الأعصاب الكبيرة، تستخدم قنوات موجهة أنبوبية الشكل- Conduit، التي بمساعدتها يمكن استعادة العصب المتضرر، وحتى المقطوع.

ووفقا لها، من أجل ذلك يستخدم العلماء أنابيب مجوفة مع حشوات توجيهية، تساعد العصب على التعافي بسرعة وتحسن مستوى الشفاء.

وتقول: "إن الهدف من استخدام الأنابيب هو استعادة سلامة العصب عن طريق ربط أطراف الأنبوب بأطرافه. وقد استخدمنا هذا النموذج خلال دراستنا، حيث "قطعنا" العصب الوركي لحيوانات المختبر، أدى إلى فقدان هذه الحيوانات القدرة على الحركة، واستبدلنا الخلل بزراعة أنبوب مع مواد حشو. وبعد هذه العملية استعادة القدرة على الحركة بعد فترة زمنية معينة".

وتشير إلى أنه في حالة تقطع العصب بصورة غير متساوية، وهذا ما يحدث في الحياة الواقعية، فإن الأطباء يزيلون الزوائد وبعد ذلك يوصلون النهايات المتساوية بالأنبوب.

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وتقول: "في الحياة الواقعية، إذا تعرض شخص ما لحادث، فإن الخلل العصبي لن يكون واضحا. كقاعدة عامة، يفقد العصب وظائفه بسبب تلفه إلى حالة غير مفهومة تماما. لذلك في مثل هذه الحالات يتم "قطع" العصب، وبعد ذلك يتم ربط الأطراف المتضررة".

المصدر: Gazeta.Ru