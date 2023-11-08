الجيش الروسي يباشر باستخدام قذائف "كراسنوبول" المدفعية المحدثة

قال مصدر في شركة "روستيخ"، إن الجيش الروسي باشر باستخدام قذائف "كراسنوبول" المدفعية الموجهة الحديثة عالية الدقة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف المصدر: "يتم في منطقة العملية العسكرية الخاصة بنجاح استخدام نموذج محسن من قذيفة مدفعية كراسنوبول القابلة للتوجيه. إصابة الهدف مؤكدة تماما عند الالتزام بشروط الاستخدام".

في أغسطس الماضي، أفاد مصدر في مؤسسة "المجمعات عالية الدقة" التي تنتج هذه القذائف، بأن المختصين فيها تمكنوا من تحسين خصائص قذائف المدفعية الموجهة كراسنوبول، مما أدى إلى زيادة فعالية استخدامها.

و"كراسنوبول"، هي ذخيرة مدفعية قابلة للتوجيه من عيار 152-155 مم. وهي مخصصة لتدمير الأهداف المدرعة والمواقع العسكرية من الطلقة الأولى. وهذه القذائف مزودة بزعانف وتوجه بالليزر.

المصدر: نوفوستي