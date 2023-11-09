روسيا.. ابتكار طريقة لإنتاج نظائر الأنسجة الحية

ابتكر علماء جامعة موسكو طريقة لإنتاج مواد مشابهة في خصائصها لأنسجة الكائن الحي، ما يسمح بإنشاء غرسات لأي عضو من أعضاء الجسم وفقا لمؤشرات كل شخص وتصنيع روبوتات بشرية.



ويقول البروفيسور دميتري إيفانوف المشرف على الدراسة، رئيس مختبر علوم المواد الهندسية في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "للأنسجة الحية خصائص فريدة. ولكنها مع ذلك تغير خصائصها بصورة غير متساوية. لذلك من الصعب إعادة نسخ الخواص الميكانيكية للأعضاء الحية بدقة عالية في المواد الاصطناعية".

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ويستطرد موضحا، ولكن بفضل الطريقة المبتكرة يمكن إنتاج مواد ذات خصائص ميكانيكية محددة، يمكن أن تكرر بالضبط استجابة الأعضاء الحية تحت تأثير مختلف الأحمال والتشوهات.

ويقول: "لقد أنشأنا حاليا بالتعاون مع فريق علماء دولي قاعدة بيانات لبوليميرات لها خصائص مشابهة لخصائص الأنسجة الحية، وابتكرنا طرق إنتاج هذه البوليميرات".

ووفقا له، سيكون بالإمكان مستقبلا استخدام عينة مجهرية مأخوذة من شخص لقياس خصائص الأنسجة وتصنيع البوليمر اللازم لإنشاء غرسة فردية. وبمجرد إتقان هذه التقنية، سيصبح بالإمكان تطبيقها في أي مستشفى.

ومن جانبه يشير الخبير مكسيم نيكيتين رئيس قسم الطب الحيوي النانوي في جامعة سيريوس، إلى أن التقنيات المقترحة ستكون مطلوبة في مجالات أخرى، حيث سيكون بالإمكان استخدامها في صنع أيدي ميكانيكية تشبه الأيدي البشرية، والتي يمكنها الإمساك بأشياء مختلفة الأشكال والهشاشة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"