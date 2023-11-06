روسيا.. اكتشاف آثار جديدة للإنسان القديم في ألتاي

عثر علماء الآثار في كهف كوزيا في ألتاي على مجموعة من الأدوات الحجرية، ويُعتقد أن إنسان "دينيسوفان" ربما كان يسكن في هذا الكهف أيضا.

ويقع كهف كوزيا على بعد 100 كلم من كهف دينيسوف، حيث كان يعيش الإنسان القديم (إنسان دينيسوفان) قبل 50-60 ألف عام، الذي انقرض قبل عشرات الآلاف من السنين ويعتبر أحد أقرباء الإنسان المعاصر.

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ووفقا لعلماء الآثار، إن وجود طبقة حضارية سميكة ومجموعة من عظام الحيوانات والأدوات الحجرية وغيرها، يشير إلى أن هذا الكهف الصغير كان يُستخدم كمعسكر مؤقت للصيد.

ويقول ميخائيل شونكوف، رئيس قسم آثار العصر الحجري في معهد الآثار والأثنوغرافيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "إذا جاز التعبير يمكن القول إن هذا الكهف يقع بين ظاهرتين حضاريتين (إنسان دينيسوفان و إنسان نياندرتال). لأنه من حيث الأدوات الحجرية، فهو الأقرب إلى إنسان الدينيسوفان، واستنادا إلى البيانات الأثرية يمكننا القول إن إنسان دينيسوفان كان على الأرجح يقيم هنا أيضا".

وعثر علماء الآثار في هذا الكهف أيضا على عينة عظمية يعتقدون أنها جزء من سن، وقد أرسلت هذه العينة البيولوجية لفحصها.

ويعتبر إنسان دينيسوفان وإنسان نياندرتال أقرب "الأقارب" المعروفين للإنسان المعاصر.

المصدر: فيستيز رو