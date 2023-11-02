ابتكار دواء لعلاج مرض نادر في العين

ابتكر علماء كلية لندن الجامعية، دواء فعالا في علاج مرض التهاب القرنية الجرثومي المعدي النادر.

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وتشير مجلة PubMed، إلى أن التهاب القرنية البكتيري هو التهاب حاد في قرنية العين. يسبب الألم والتورم ورهاب الضوء ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض حدة البصر وحتى العمى. يتطور هذا المرض عند وجود البكتيريا المسببة له على سطح القرنية وتضرر الطبقة الظهارية. وأكثر الأشخاص عرضة للإصابة بهذا المرض هم الذين يرتدون العدسات اللاصقة بشكل متكرر.

وقد سمحت التقنيات الجديدة للباحثين بأجراء بعض التحسينات على دواء البوليهيكسانيد منخفض التركيز (PHMB 0.02%)، الذي استخدم لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي، ما أدى إلى تدارك الأخطاء التي كانت لها تأثيرات جانبية سلبية في تركيبته.

وأظهرت دراسة شملت متطوعين أصحاء أن الدواء آمن للاستخدام. كما ثبتت فعاليته - خلال تجربة سريرية، أثبتت تحسن لدى 110 من أصل 127 مريضا مصابا بالتهاب القرنية الجرثومي.

ويأمل العلماء أن يحظى الدواء بقبول المجتمع العلمي وأن يقلل من العواقب الوخيمة لالتهاب القرنية الجرثومي التي تتطلب العلاج الجراحي.

المصدر: Gazeta.Ru