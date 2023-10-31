روسيا.. تكييف منظومة الحرب الإلكترونية مع عربات "بي إم بي" في مواجهة درونات FPV

اختبر الأخصائيون العسكريون الروس عمل منظومات الحرب الإلكترونية المحدودة المدى المخصصة لمكافحة مسيرات FPV المتحكم فيها يدويا.

وأعلن الناطق باسم شركة "الأنظمة الفائقة الدقة" أن نتائج تجارب بعض النماذج لمنظومات الحرب الإلكترونية المحدودة المدى تبعث على التفاؤل. وأضاف أن العمل يجري في الوقت الراهن على تضمين مثل هذه المنظومات كجزء من أجهزة عربات المشاة القتالية (بي إم بي).

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وأشار الناطق في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إلى أن "درونات FPV تشكل تهديدا جديا على عربات "بي إم بي" الصديقة، لذلك تعتبر مهمة الحماية منها من أولوياتنا".

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وأعاد إلى الأذهان أن أخصائيي الشركة كانوا قد اختبروا في وقت سابق منظومة "تريتون" للحرب الإلكترونية الروسية الخاصة بالحماية من المسيّرات المتحكم فيها يدويا على الدبابات والمدرعات الصديقة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، وأوضح أن مثل هذه المنظومة للحرب الإلكترونية تضم أجهزة الإشعاع التي تركّب على سطح المدرعة. والغاية منها منع درونات FPV المعادية من مهاجمة المدرعات، وذلك عن طريق حجب الترددات التي يستخدمها مشغلوها للتحكم فيها عن بعد.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن مدرعات "بي إم بي -3" الروسية تم تزويدها بأجهزة الحماية الديناميكية، المنتجة على دفعات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا