روسيا تختبر درون "اليعسوب" المتخصص في البحث عن المتفجرات

بدأت روسيا الاختبار الحكومي لدرون "اليعسوب" الهندسي المخصص للبحث عن متفجرات مبتكرة في ظروف أقرب ما تكون إلى الواقع.

وقد صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية ألكسندر كالينين كبير المتخصصين في شركة "يوتا" الروسية المصنعة للدرون.

ووفقا له، فإن وزارة الدفاع والحرس الروسي، سبق لهما إجراء اختبارات وزارية محلية حيث حظيت المسيّرة الهندسية بتقييمات جيدة. وأشار كالينين إلى أن الوزارتيْن المذكورتيْن قدّمتا كذلك توصيات خاصة بإدخال تعديلات على تصميم الدرون، و خاصة فيما يتعلق بتكييفه على العمل في كل منطقة وفي مصلحة كل وزارة.

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وأضاف، أن شركة "يوتا" الروسية تعمل في الوقت الراهن على زيادة استطاعة عمل الدرون المبتكر.

ومن خصائص درون "اليعسوب"، أن بمقدوره كشف المتفجرات من ارتفاع 30 مترا، مع العلم أنه يبقى في الجو لمدة ساعة واحدة. وتم تزويده برادار ليكون قادرا على البحث عن المتفجرات. كما تم تزويده بعبوة ناسفة توضع في أسفله للقضاء على المتفجرات عن بعد.

يذكر أن صحيفة "إزفيستيا" كانت قد أفادت في أغسطس الماضي بأن وزارة الدفاع الروسية بصدد تزويد القوات الروسية بروبوتات من أسرة "أوران" تتخصص في إزالة حقول الألغام وإطفاء الحرائق.

المصدر: روسيسكايا غازيتا