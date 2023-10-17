فيديو يثير الجدل ويخدع الناس بـ"شخصية كيندال جينر"!

قد لا تكون مخاوفنا حول قدرة الذكاء الاصطناعي على استنساخنا بلا أساس، فقد قرعت شركة Meta أجراس الإنذار بعد تقديم برنامج دردشة آلي يشبه كيندال جينر إلى حد كبير.

وأثار مقطع فيديو نُشر في حساب البرنامج الخاص على "إنستغرام"، جدلا كبيرا حيث جاء فيه: "مرحبا، أنا Billie". ويضم @yoursisbillie حاليا أكثر من 118000 متابع.

وتصف Billie نفسها على "إنستغرام" بأنها "مثل وجود أخت أكبر يمكنك التحدث إليها، لكنها لا تستطيع سرقة ملابسك".

وفي المقطع، يقول الشكل الرقمي لنجمة "Keeping"، للمشاهدين: "أريد فقط أن أقدم نفسي. أنا هنا للدردشة في أي وقت تشاء".

وتضيف Billie، التي تلتقط تحاكي مظهر جينر وسلوكياتها: "راسلني للحصول على أي نصيحة. أنا مستعدة للحديث وآمل أن أتحدث إليكم قريبا".

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ويبدو أن المشاهدين يجدونها بائسة أكثر من كونها ساحرة. وعبّر أحد المعلقين عن غضبه قائلا: "هذا أمر مخيف بصراحة"، بينما كتب آخر: "أنا لا أحب هذا، ولا أحب إلى أين يتجه العالم، ولن أدعمه".

ويعد الذكاء الاصطناعي الواقعي للغاية جزءا من مبادرة حديثة لشركة Meta، حيث تدفع للمشاهير ملايين الدولارات مقابل صورهم المماثلة حتى تتمكن من إنشاء ذكاء اصطناعي ينوب عنهم للتواصل مع جمهورهم.

ووفقا لذلك، تجيب هذه الروبوتات على الاستفسارات وتشرك المستخدم في محادثات طبيعية في الوقت الفعلي باستخدام ردود بناءً على شخصية المشاهير.

وقال مارك زوكربيرغ، للمطورين أثناء إعلانه عن الحملة في مؤتمر Connect السنوي في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي: "إن التقدم في الذكاء الاصطناعي يسمح لنا بإنشاء شخصيات مختلفة للذكاء الاصطناعي لمساعدتنا في إنجاز أشياء مختلفة. لن يتعلق الأمر فقط بالإجابة على الاستفسارات. يتعلق الأمر بالترفيه ومساعدتك على القيام بأشياء للتواصل مع الأشخاص من حولك".

المصدر: نيويورك بوست