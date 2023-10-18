روسيا ستكون حاضرة في فعاليات مهرجان "+Nauka 0" في الصين

أعلنت جامعة "لومونوسوف" الحكومية في موسكو أن الخبراء والمختصون من الجامعات الروسية سيشاركون في فعاليات مهرجان"+Nauka 0" العلمي الذي سيعقد في الصين الشهر الجاري.

وجاء في بيان صادر عن الجامعة:"سيشارك خبراء من الجامعات الروسية في فعاليات مهرجان العلوم الروسي-الصيني(+Nauka 0) الذي سيعقد في مدينة شنجن في الصين في أكتوبر الجاري، وسيتحدثون عن أحدث ما تم التوصل إليه في مجالات العلوم الواعدة".

وأضاف البيان: "الدورة الأولى من فعاليات المهرجان هذا العام أقيمت في موسكو في الفترة ما بين 6 و8 أكتوبر الجاري، والدورة الثانية ستعقد فعالياتها في شنجن الصينية في الفترة ما بين 24 و29 أكتوبر".

وستتضمن فعاليات المهرجان محاضرات لأعضاء أكاديميتي العلوم الروسية والصينية، ومعارضا تفاعلية، وورش عمل إبداعية، وعروضا علمية، ورحلات إلى المختبرات العلمية الروسية الصينية، ومسابقات ودروسا تعليمية، وستكون تحت شعار "المستقبل هنا بالفعل"، وسيتمكن رواد المهرجان من التعرّف على العلوم التقنيات التي تتعلق بالعلوم الطبيعية والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والثقافة والفن.

إقرأ المزيد

وسيشارك في المهرجان ممثلون عن الأكاديمية الروسية للعلوم، وممثلون عن وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، وخبراء من معهد "AIRI" المتخصص بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وستعقد خلال فعاليات المهرجان لقاءات مع رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيوموف.

المصدر: فيستي