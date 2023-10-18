مدرعة "روستوك" الحديثة تظهر في منطقة العملية العسكرية الخاصة

ظهرت ناقلة الأفراد المدرعة الروسية "بي تي إر – 90، روستوك" و هي تشارك في هجوم القوات الروسية بالقرب من بلدة أفدييفكا.

وقد نُشرت صور فوتوغرافية لتلك المدرعة الرباعية المحاور على بعض قنوات "تليغرام" في تقرير صحفي عن المعارك في تلك الجبهة في إقليم دونباس.

يذكر أن "بي تي إر – 90" تم تصميمها لتحل محل بقية المدرعات من طراز "بي تي أر"، وهما ناقلتا الأفراد المدرعة "بي تي إر – 70 " و"بي تي إر – 80". وقد اجتازت المدرعة الجديدة كل الاختبارات الميدانية فدخلت الخدمة في الجيش الروسي. لكن لم ينتج منها إلا كميات محدودة.

وتتميز تلك المدرعة بدروعها القوية، بما فيه الدروع المضادة للألغام. وبلغ وزنها 22000 كلغ، وتضم أسلحتها مدفع عيار 30 ملم الأوتوماتيمي السريع الرمي. ومعه الرشاش عيار 7.62 ملم من طراز "بي كا تي" وقاذف القنابل الأوتوماتيكي "آغي – 17" عيار 30 ملم ومنظومة "كونكورس – إم" المضادة للدبابات،

وهناك نسخ من "بي تي إر – 90" تزود ببرج مدرع متحكم فيه عن بعد من طراز "بيريجوك" مع منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات ومنظومة "باختشا – أو" التي تستخدم حاليا في مدرعة "بي إم دي – 4 دي" التابعة لقوات المظليين.

وقد ينتج محرك مدرعة "بي تي إر – 90" نحو 510 حصانا، وتسير بسرعة 100كلم/ساعة على الطريق المعبدة، و12 كلم/ساعة على الماء إلى مسافة 800 كيلومتر. وتتسع المدرعة لـ10 أفراد. وكان يفترض أن تطلق مجموعة من المدرعات على أساس منصة "بي تي إر – 90"، بما في ذلك مدفع ذاتي الحركة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا