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دراسة: مبيدات الأعشاب الضارة تضعف وظائف الدماغ لدى المراهقين

العلوم والتكنولوجيا

دراسة: مبيدات الأعشاب الضارة تضعف وظائف الدماغ لدى المراهقين
Ministry of Transport
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن التعرض لمبيدات الأعشاب الضارة المستخدمة في الزراعة، يؤدي إلى ضعف وظائف الدماغ لدى المراهقين.

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وتشير مجلة Environmental Health Perspectives، إلى أن الباحثين جمعوا عينات بول من 519 مراهقا أعمارهم 11-17 عاما يعيشون في الإكوادور. وقيم الباحثون أيضا مؤشرات الانتباه والتحكم والذاكرة والتعلم واللغة والادراك البصري المكاني والاجتماعي.

واتضح للباحثين أن نوعين من مبيدات الأعشاب الضارة الغليفوسات وحمض 2،4-ثنائي كلوروفينوكسي أسيتيك (2،4D)، موجودة في أجسام معظم المشاركين في الدراسة، حيث اكتشفت المادة الأولى في 98 بالمئة من العينات والثاني في 66 بالمئة من العينات.

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ووفقا للباحثين، ارتبط ارتفاع مستوى 2،4D في البول بضعف الانتباه والتحكم والذاكرة والتعلم واللغة. وارتبطت زيادة تركيزات الغليفوسات بضعف التصورات الاجتماعية.

ومبيدات الأعشاب الضارة هي الأكثر انتشارا في العالم. يستخدم الغليفوسات في العديد من المحاصيل، بما في ذلك الذرة وفول الصويا. و 2,4D، هو مبيد أعشاب عريضة الأوراق يستخدم في المروج والمسطحات المائية والمحاصيل. وبعد ظهور محاصيل مقاومة لهذه المبيدات في عامي 1996 و2014، حدثت زيادة كبيرة في استخدام الغليفوسات و2,4D.

المصدر: لينتا. رو

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