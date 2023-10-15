انخفاض كمية الجليد في القارة القطبية الجنوبية إلى مستوى قياسي

يستمر انخفاض حجم الجليد في قطبي الأرض، وقد سجل في القارة القطبية الجنوبية رقما قياسيا، فيما سجل في القطب الشمالي المستوى الأدنى الرابع خلال 40 عاما.



ويشير المكتب الإعلامي لمعهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي إلى أنه "سجل في نهاية الشتاء في القارة القطبية الجنوبية مستوى قياسي منخفض في حجم الغطاء الجليدي على مدى تاريخ المتابعة. أما في القطب الشمالي فقد سجل في الصيف أدنى مستوى للجليد على مدى 40 عاما".

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والآن بدأ الخريف في نصف الكرة الشمالي، وبدأ الربيع في نصف الكرة الجنوبي. وهذا يعني أنه في القارة القطبية الجنوبية، بدأت الآن فترة من الحد الأقصى لتطور الغطاء الجليدي، وفي القطب الشمالي، على العكس من ذلك، بدأت فترة ذوبان الجليد.

ووفقا لعلماء المعهد كانت مساحة الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية في فصل الشتاء لعام 2023، صغيرة وبلغت 19.04 مليون كيلومتر مربع. وهذا مستوى قياسي منخفض لجميع سنوات الرصد، أي أقل بـ 1.4 مليون كيلومتر مربع أو 7.5بالمئة من المعتاد.

أما في القطب الشمالي، فقد كان ذوبان الغطاء الجليدي في النصف الأول من الصيف، بطيئا جدا، ولكن ابتداء من شهر أغسطس، تسارع ذوبان الجليد وانهياره. ونتيجة لذلك، انخفضت مساحة الجليد اعتبارا من سبتمبر 2023 إلى 4.3 مليون كيلومتر مربع، أي أقل بنسبة 27بالمئة من المعتاد.

ويذكر أن حجم الجليد في القطب الشمالي انخفض بشكل ملحوظ فقط في أعوام 2012 و2019 و2020.

المصدر: نوفوستي