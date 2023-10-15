علماء روس يطورون تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة الغطاء النباتي على الأرض

حصل علماء من جامعة شرق سبيريا التقنية في روسيا على براءة اختراع لتقنيات جديدة طوروها لمراقبة الغابات والغطاء النباتي على الأرض.

وحول الموضوع قالت مؤلفة مشروع التقنيات الجديدة، والاستاذة المساعدة في قسم هندسة البرمجيات في الجامعة، إينا تولوخونوفا: "حصل العلماء في جامعتنا على براءة اختراع بعد أن تمكنوا من تطوير برمجيات جديدة تساعد على مراقبة بيئة الغابات ومراقبة الحرائق وأعمال القطع غير القانوني للأشجار، هذه البرمجيات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأضافت "تتطلب طرق المراقبة التقليدية للغابات قدرا كبيرا من الوقت والموارد البشرية لتحليل كمية هائلة من البيانات، وبفضل استخدام الذكاء الاصطناعي تستطيع برمجياتنا الجديدة معالجة الصور متعددة الأطياف تلقائيا وتسليط الضوء على المناطق التي تحدث فيها تغييرات في الغطاء النباتي".

وأشارت تولوخونوفا إلى أن البرمجيات الجديدة تعمل مع أجهزة الكمبيوتر المجهزة بأنظمة Windows 11 والمزودة بمعالجات Intel Core i5 أو المعالجات من الأجيال الأحدث، ويمكن لهذه البرمجيات معالجة الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية بسرعة كبيرة.

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ومن جهته قال العالم الروسي، وأحد المساهمين في تطوير البرمجيات المذكورة، ألكسندر غرغورينكو: "البرمجيات الجديدة تستخدم الشبكات العصبية البرمجية العميقة لتحليل الصور واكتشاف الأنماط الشاذة في توزع الغطاء النباتي، يمكن دمج هذه البرمجيات مع أنظمة المراقبة عن بعد الامر الذي سيوفر استجابة سريعة لأية تغيرات تطرأ على الغطاء النباتي في الغابات لاتخاذ التدابير اللازمة ومعالجة هذه المشكلات بسرعة".

المصدر: فيستي