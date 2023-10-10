المدرعات الخفيفة الروسية تُزود بدروع واقية إضافية

تُعد عربات الإنزال القتالية الروسية "بي إم دي –4 إم" نماذج فريدة من نوعها للمعدات الحربية.

وإنها تصلح لنقلها جوا بواسطة طائرات النقل العسكري، كما إنها تتفوق من حيث قدرتها النارية على غالبية نماذج المدرعات الخفيفة في بلدان الناتو.

وعلى سبيل المثال هناك مدفع عيار 100 ملم من طراز " 2 آ 70"، وبإمكانه إصابة أهداف العدو على مسافة 6500 – 7000 بواسطة قذائفه الشديدة الانفجار.

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يمكن كذلك استخدام الذخائر المتحكم فيها والقادرة على تدمير مختلف الأهداف، بما في ذلك الدبابات المقاتلة الأساسية المزوّدة بدروع نفاثة، على مسافة 7000 متر.

علاوة على ذلك هناك مدفع أوتوماتيكي سريع الرمي عيار 30 ملم من طراز 2А72 ورشاش "بي كا تي إم" ما يضمن دقة الضرب بوجود أجهزة التصويب الحديثة والأجهزة التلفزيونية والحرارية لمرافقة الهدف.

أما المحرك الذي ينتج قوة 450 حصانا فيوفر قابلية عالية للحركة لأن سرعة العربة على الطريق المعبدة تبلغ 70 كلم/ساعة و10 كلم/ساعة على سطح الماء.

من أجل منح مدرعة "بي إم دي –4 إم" المزيد من المواصفات الواقية تم تطوير مجمعات من الدروع الإضافية التي لا تركب في مقدمة العربة فحسب بل وعلى جانبيها وفي مؤخرتها وقعرها. بينما قال الخبراء إن مثل هذه التعديلات الجديدة لا تحد من قدرة العربة على عبور الموانع المائية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا