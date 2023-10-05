الجيش الروسي يزود روبوتاته المقاتلة بالذكاء الاصطناعي

من المقرر أن يتم تزويد المنصتين الروبوتيتين الروسيتين "بي إر – 1" و"بي إر غي – 1" المستخدمتين لإجلاء الجرحى وزرع الألغام بالذكاء الاصطناعي.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية، مشيرة إلى أن تجهيز الروبوتات المقاتلة بالذكاء الاصطناعي سيمكنها من أداء مناوبات قتالية بشكل مستقل في ميدان القتال. وقالت إن الاختبارات الأولى للروبوتات في منطقة العملية العسكرية الخاصة يخطط لها في أكتوبر الجاري.

يذكر أن "بي إر غي – 1" عبارة عن روبوت مستخدم لإجلاء الجرحى ونقل الحمولة. وتم تزويده بالشاسي المجنزر وتجهيزات خاصة باجتياز الموانع، ما يضمن له قابلية عالية للسير في مناطق خالية حيث يمكن أن يتسارع حتى 15 كيلومترا في الساعة. ويبلغ مدى عمل الروبوت 700 متر، لكن تلك المسافة يمكن أن تزداد حتى 5 كيلومترات في حال استخدام جهاز ترحيل الإشارات اللاسلكية. ويزن الروبوت 250 كيلوغراما وبإمكانه أن يحمل 100 كيلوغرام من الحمولة. ويمكن أن يسلح برشاش عيار 7.62 ملم وقاذف قنابل.

فيما يتعلق بـ"بي إر – 1" فله نموذجان يستخدم أحدهما في العملية العسكرية الخاصة كروبوت تلغيم وناقلة. أما النموذج الآخر فيمكن أن يكون روبوتا انتحاريا يستخدم لمرة واحدة.

يذكر أن الروبوتين المذكورين يتم التحكم فيهما حاليا في منطقة العملية العسكرية الخاصة من قبل جندي يقوم بتشغيلهما. أما في حال تزويدهما بالذكاء الاصطناعي فيمكنهما أداء المهام الموكلة إليهما بشكل مستقل بدون تدخل مشغّل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا