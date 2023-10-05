مرصد "كوبرنيكوس": سبتمبر الماضي سجل "حالة شاذة غير مسبوقة"

أعلن مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي الخميس، أن "شهر سبتمبر الفائت كان الأكثر حرا على الإطلاق الذي يسجل على مستوى العالم".

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ولفت المرصد إلى أن حر سبتمبر تخطى الرقم القياسي السابق المسجل في 2020 بفارق كبير بلغ نصف درجة مئوية.

وقال المرصد إن متوسط حرارة سطح الكوكب خلال الشهر المنصرم بلغ 16.38 درجة مئوية، وهي "حالة شاذة غير مسبوقة" إذ إنها تزيد بمقدار 1.75 درجة مئوية عن معدل درجات الحرارة لشهر سبتمبر في الفترة 1850-1900"، أي قبل تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري على المناخ.

المصدر: أ ف ب