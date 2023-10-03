لأول مرة.. سفينة دورية روسية تقوم برحلة جليدية من بطرسبورغ إلى الشرق الأقصى

تسلم جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم بريموريه سفينة الدورية الحديثة الـ831 من مشروع 22120، وذلك بعد انتهاء رحلة طويلة عبر 3 محيطات، وهي الأطلسي والمتجمد الشمالي والهادئ.

وتم بناء السفينة الحربية في شركة "ألماس" للسفن في بطرسبورغ . ويصف الخبراء "الـ831" بأنها "سفينة برمائية" حقيقية لا تخاف من الجليد القوي. أما الأجهزة والمعدات التي تزوّدت بها فتسمح لها بالبقاء في البحر لمدة شهر كامل دون أن تدخل أي ميناء.

وتمتلك السفينة أجهزة الملاحة الممتازة وأجهزة رصد الأوضاع البحرية ليلا ونهارا، فضلا عن الأجهزة التي تعتمد تكنولوجيات معلوماتية رقمية والسلاح الحديث وزوارق سريعة. وتسمح معداتها بقطع الجليد بسمك حتى نصف المتر.

وتخصص السفينة لأداء مهام خفر الحدود البحرية والساحل. ومن مواصفاتها الهامة سرعتها التي تصل 24 عقدة بحرية، مدى عملها 6000 كيلومتر، طاقمها 25 فردا، فضلا عن الركاب.

أسلحة هي منظومة أوكا" للدفاع الجوي ومروحية "كا -226".

المصدر: وكالات