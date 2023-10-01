آبل تتعهد بإصلاح مشكلة ظهرت في آخر إصداراتها من الهواتف "iPhone 15"

تعهدت شركة "آبل" بحل مشكلة ارتفاع الحرارة الكبير في هواتف "آي فون 15"، عند استخدام تطبيقات شائعة مثل "أوبر" و"إنستغرام".

وقالت الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، يوم السبت، إنها تعمل على تحديث لنظام "آي أو إس 17" الذي يعمل على تشغيل تشكيلة برامج "آي فون 15" لمنع الأجهزة من أن تصبح ساخنة بشكل غير مريح.

وفي بيان قصير اطلعت عليه الأسوشيتدبرس، لم تحدد الشركة جدولا زمنيا لإصلاح برمجياتها.

وتقول الشركة إنها تعمل أيضا مع مزودي التطبيقات التي تسببت في حدوث مشكلات، مضيفة أن "إنستغرام" قام بتعديل تطبيقه لأجهزة "آي فون" هذا الأسبوع.

المصدر: أسوشيتد برس