الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو- 57" و"سو-35 إس" (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تسلّم القوات الجوية الفضائية الروسية دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس "سو-57"، وقاذفات "سو-35 إس" متعددة المهام من الجيل الرابع ++.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية أن مصنع الطائرات في كومسومولسك على نهر آمور قد سلّم القوات الجوية الفضائية الروسية دفعتين من مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس و"سو-35 – إس" للجيل الرابع ++.

وقال مدير عام شركة الطائرات الروسية الموحدة يوري سليوسار إن دفعة إضافية من مقاتلات الجيل الخامس لا تزال على قيد التجميع، وسيتم تسليمها للجيش الروسي.

وأشار إلى أن شركة الطائرات الموحدة قد سلمت العام الجاري دفعة ثالثة من مقاتلات "سو-35 إس" للجيش الروسي، وأن الدفعة الرابعة منها في درجة عالية من الجاهزية وسيتم تسليمها لوزارة الدفاع حتى نهاية العام الجاري.

يذكر أنه تم تصميم طائرات "سو-57" لتكون مقاتلات حربية متعددة المهام من الجيل الخامس لتحل محل مقاتلات "سو-27"، وكان أول تحليق لها عام 2010.

وهذه الطائرات بين الأفضل في العالم بسبب قدرتها على التخفي عن الرادار والمناورات المعقدة التي تعجز عنها الكثير من المقاتلات الأخرى.

ويتوقع أن يتم إدخال تعديلات على طائرات "سو-57" الشبحية من الجيل الخامس لزيادة قدراتها القتالية، وإن أبرز تعديل سيطرأ على هذه الطائرات هو جعلها قادرة على الإقلاع والهبوط من مدرجات طيران قصيرة المدى، أي أنها ستصلح للعمل على حاملات الطائرات، فضلا عن أنها ستكون قادرة على حمل 10 أطنان من الأسلحة والذخائر المتنوعة لمسافات تصل إلى 5.5 ألف كلم.

فيما يتعلق بمقاتلات "سو-35 إس " فإنها تنتمي إلى الجيل "4++" وتعتبر من أفضل المقاتلات المتعددة المهام في العالم، بسبب قدرتها العالية على المناورة وأداء مختلف المهمات القتالية في مختلف الظروف، وأسلحتها المتطورة التي تشمل صواريخ "جو-جو" و"جو-أرض"، وقنابل وصواريخ موجهة وغير موجهة.

المصدر: نوفوستي