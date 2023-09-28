خبير: صاروخ "ماليوتكا" المطور المضاد للدبابات لا يزال سلاحا رخيصا وفعالا

بدأ صاروخ "ماليوتكا" الروسي المضاد للدبابات مسيرته مطلع السبعينات من القرن الماضي بتدمير دبابات М48А3 Patton III الأمريكية في فيتنام، ولا يزال بين أفضل مضادات الدروع بعد تطويره.

وأشار الخبير العسكري الروسي يوري ليامين الباحث في مركز الاستراتيجيات والتقنيات الروسي إلى أن معرض "الشريك – 2023" الدفاعي الدولي الذي افتتح الأسبوع الجاري في بلغراد كشف عن نسخة مطورة جديدة لهذا الصاروخ الأسطوري.

وتغير مظهره الخارجي وازداد طوله من 860 ملم إلى 1700 ملم وعياره صار 142 ملم.

وبوسعه اختراق الدروع بسمك 850 ملم كما ازداد مداه من 3 إلى 5 كيلومترات في حال إصابة هدف ثابت ويتحقق التحكم شبه الأوتوماتيكي بالصاروخ لاسلكيا.

وقال الخبير الروسي إن منظومة "ماليوتكا" المطورة المضادة للدبابات التي بدأ إنتاجها في الستينات تعتبر سلاحا رخيصا، ولا يقل فاعلية عن المنظومات الموجهة بالليزر والمعتمدة على تكنولوجيا "ارمي وانسى".

وكانت وسائل الإعلام الصربية قد أفادت في وقت سابق بأن صربيا تنتج كذلك صاروخ Malyutka 2F الحراري.

ولا تزال تستخدمه الصين التي أطلقت عليه Hong Jian (السهم الأحمر) وهناك نماذج مطورة منه ذات رؤوس مزدوجة وتوجيه شبه أوتوماتيكي ولا يزال في خدمة الجيش الصيني.

واستخدم "ماليوتكا" على نطاق واسع في نزاعات مسلحة بأفريقيا وآسيا وخلال الحرب العراقية الإيرانية، فيما لا تزال بعض البلدان بما فيها صربيا تنتج "ماليوتكا" المطور.

المصدر: روسيسكايا غازيتا