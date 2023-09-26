باكستان تتسلم سفينة حربية جديدة صنعت في تركيا

أعلن موقع Naval New أن تركيا سلمت باكستان أول سفينة صنعتها لها في إطار مشروع MILGEM.

وجاء في منشور على الموقع: "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة ASFAT Inc التركية احتفالية خصصت لتسليم باكستان أول سفينة تم تصنيعها في تركيا في إطار مشروع MILGEM، هذه الاحتفالية تزامنت مع إنزال أول سفينتين حربيتين تركيتين من فئة Hisar إلى المياه".

وتبعا للموقع حضر الاحتفالية وزير الدفاع التركي، ووزير الدفاع الباكستاني، وعدد من الشخصيات العسكرية وكبار ضباط البحرية من البلدين، وممثلون عن شركات الصناعات الدفاعية التركية.

وفي يوليو 2018 كانت قيادة البحرية الباكستانية قد وقعت عقودا بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا مع شركات تركية للحصول على 4 سفن عسكرية جديدة من نوع MILGEM، وبموجب شروط العقود فإن أول سفينتين من هذه السفن يتم تصنيعها في تركيا في حوض بناء السفن Istanbul Naval Shipyard، أما السفينتان الأخريان فيتم تصنيعهما في باكستان.

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ويبلغ طول كل سفينة من السفن الأربع المذكورة 108.8 م، وعرضها 14.8 م، ومقدار إزاحتها سيعادل 2988 طنا، كما ستزود هذه السفن بمحركات توربينية غازية قادرة على جعلها تتحرك بسرعة 26 عقدة بحرية، وقطع مسافة 3500 ميل في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بمنظومات LY-80 الصاروخية المضادة للأهداف الجوية، فضلا عن رادارات متطورة قادرة على تعقب نحو 500 هدف بحري وجوي وبري في وقت واحد.

المصدر: سلاح روسيا