روسيا تنزل إلى المياه سفينة نقل مدني مميزة صنعت بمكونات محلية خالصة

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن أنها أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة نقل مدني جديدة طورتها بمكونات روسية الصنع.

وجاء عن الخدمة الصحفية للشركة: "شهد حوض أوشاكوف لبناء السفن التابع لشركتنا في كالينينغراد مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال سفينة Iniya الجديدة إلى المياه.. هذه السفينة بدأ العمل على تصنيعها في يناير العام الجاري في الحوض المذكور، وصنعت في إطار مشروع تبنته إدارة منطقة بسكوف الروسية لتنظيم النقل النهري في المنطقة".

وأضاف البيان: "تم استخدام المكونات الروسية الصنع قدر الإمكان في بناء السفينة الجديدة، هذه السفينة ستكون من أوائل السفن التي تحصل على معيار ST-1 الذي طرحته الحكومة الروسية للاستغناء عن الواردات الأجنبية في مجال صناعة السفن، ستخضع السفينة لاختبارت الإرساء وعدة اختبارات لتأكيد خصائصها التقنية".

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وأشار البيان إلى أن السفينة ستكون قادرة على استيعاب 54 راكبا وتوفير أفضل معايير النقل المريح للركاب، والأهم من ذلك هو أنها صممت لتكون مناسبة لنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ لا توجد عقبات على سطحا وفي قمراتها ما يبسط استخدامها من قبل هؤلاء الأشخاص.

المصدر: سلاح روسيا