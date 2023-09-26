شركة روسية تكشف في معرض بكازاخستان عن نموذج عملاق لشاحنة قلاب مسيرة

تم إطلاع الضيوف والمشاركين في معرض "إينوبروم" الدولي في كازاخستان على نموذج مسير تجريبي لشاحنة "يوبيتير – 30" القلاب العملاقة.

وتم تصميمها من قبل الأخصائيين في شركة "كاماز" الروسية من جمهورية تتارستان.

واطلع على النموذج المسير الجديد رؤساء الحكومات، بمن فيهم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وأعلن مدير عام شركة "كاماز" سيرغي كوغوغين أن الإنتاج الصناعي للشاحنة القلاب المسيرة سيبدأ العام المقبل، وأضاف أن حمولة الشاحنة بلغت 27 طنا، ويخطط لأن تستخدم في استخراج الثروات الطبيعية استنادا إلى التكنولوجيات غير المأهولة.

يذكر أن "يوبيتير – 30" هي شاحنة قلابة بوزن 50 طنا وحمولة 30 طنا، عرض الشاحنة 3657 ملم، ارتفاعها 3500 ملم. والقلابة تم تصميمها كشاحنة مسيرة، لذلك فهي ليست بحاجة إلى مقصورة سائق. ويتحكم مشغل الشاحنة فيها عن بعد.

وتزوّد الشاحنة القلابة بمحرك ينتج قوة 450 حصانا، وبمقدورها نقل 25 مترا مكعبا من الحمولة بوزن 27 طنا. وأجهزة نقل الحركة فيها من نوع ميكانيكي كهربائي، ويمكن أن تسير الشاحنة إلى الأمام وإلى الخلف اعتمادا على الكاميرات البصرية، ويتحكم المشغل من مركز القيادة في كل العمليات التي تنفذها الشاحنة، بما في ذلك عمليات التحميل والتفريغ. وتم تزويد الشاحنة القلابة بالعديد من الرادارات والليدارات ( أجهزة قياس المسافة بواسطة الليزر) التي تم توزيعها في محيط السيارة، ما يسمح لها بالسير حتى في الظلام.

المصدر: smotrim.ru