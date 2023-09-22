الإيرانيون يكشفون عن صاروخ يمكن استخدامه كمسيرة جوية

اطلع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أثناء زيارته لإيران على نموذج طائر غير عاد معروف كـ"المنتج الـ358".

ولم يقرر الخبراء إلى حد الآن كيف يمكن تصنيفه، وهل يمكن اعتباره صاروخا أو مسيرة جوية؟ وقالت صحيفة The Drive الأمريكية إن طهران اعترفت لأول مرة بمشاركتها في تطوير هذا السلاح.

يذكر أن تلك المسيرة الجوية الاعتراضية لها دفات على شكل حرف X، واطلع عليه الأمريكيون بعد أن استولوا عام 2019 على دفعة من الأسلحة الإيرانية القادمة إلى اليمن، فأطلقوا عليه اسم "المنتج الـ358"، وهو صاروخ طويل رفيع مزود بـ3 أطقم من الدفات يشبه درون "لانسيت" الروسي كبير الحجم. لكن في مقدمته حلقتان من المستشعرات البصرية ورأس حراري موجه ذاتيا بدلا من كاميرا تلفزيونية.

وقالت الصحيفة إن إطلاق "المنتج الـ358" يتم بواسطة منصة تسريع عاملة بالوقود الصلب، ثم يتم تشغيل محرك التربو النفاث ليحلق إلى منطقة معينة له حيث يعلق في الجو في انتظار هدف. وفيما يتعلق بحلقات المستشعرات فهي إما أجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء تستخدم موجات مختلفة لتجاوز مصائد الحرارة، أو أجهزة ليزر.

وأضافت الصحيفة قائلة: "من المستبعد أن يدمر هذا الصاروخ أهدافا جوية فوق الصوتية مثل المقاتلات. لكنه يمكن أن يستهدف بسهولة مروحيات ومسيرات جوية وكذلك أي طائرات عند إقلاعها وهبوطها.

وقد تم العثور على صاروخ كهذا عام 2021 بالقرب من إحدى القواعد الجوية العراقية. وثمن الصاروخ غير كبير، لكن فوائده كثيرة، لأنه يُنتج على شكل مفكك. أما منصاته فيمكن إخفاؤها داخل شاحنات مدنية عادية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا