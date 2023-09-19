اكتشاف نمط غريب في خلايا جسم الإنسان!

يتكون جسم الإنسان من خلايا بينها الكريات الحاملة للأكسجين في الدم، والخلايا العصبية المتفرعة التي تتحكم بالتفكير.

ونشر باحثون من معاهد في ألمانيا وكندا وإسبانيا والولايات المتحدة، دراسة شاملة حول عدد الخلايا الفردية من كل نوع، الموجودة في الأجسام النموذجية.

واستنادا إلى تحليل شامل لأكثر من 1500 مصدر منشور، يحتوي معظم الذكور البالغين على إجمالي نحو 36 تريليون خلية، بينما تميل الإناث البالغات إلى احتواء زهاء 28 تريليون خلية. وبالمقارنة، يستقطب الطفل البالغ من العمر 10 سنوات نحو 17 تريليون دولار.

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وكشفت الدراسة أنه إذا قمت بتجميع الخلايا في فئات بناء على حجمها، فإن كل فئة حجم تساهم تقريبا بالمقدار نفسه في كتلة الجسم.

وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "تشير هذه الأنماط إلى وجود مقايضة بين حجم الخلية وعددها، وتشير ضمنا إلى وجود توازن في حجم الخلية عبر أنواع الخلايا".

وبعبارة أخرى، يحدث توازن طبيعي، حيث يُنتج عدد أقل من الخلايا الكبيرة والمزيد من الخلايا الأصغر للحفاظ على تساوي الفئات. كما كان التباين في الحجم في كل فئة متشابها تقريبا.

وأوضح فريق البحث أن حجم خلايانا مناسب تماما لأدوارها المختلفة، وأي خلل في هذا المقياس غالبا ما يشير إلى وجود المرض.

تجدر الإشارة إلى محاولة الباحثين تقدير عدد الخلايا في أجسامنا سابقا، والرقم الجديد قريب من الأرقام السابقة، ولكن ما يجعل الدراسة الأخيرة مميزة هو طريقة البحث في أحجام الخلايا أيضا.

ويأمل الباحثون أن تكون النتائج مفيدة في العديد من الدراسات المختلفة لعلم الأحياء.

وكتب الفريق: "تعمل بياناتنا على إنشاء إطار كمي شامل لخلايا الجسم البشري، وتسليط الضوء على أنماط واسعة النطاق في بيولوجيا الخلية".

نشر البحث في PNAS.

المصدر: ساينس ألرت