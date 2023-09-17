دراسة تكشف عن خطورة معدن الرصاص على صحة البشر

كشفت نتائج دراسة علمية جديدة، أن معدن الرصاص أكثر خطورة على صحة البشر، مما كان يعتقد سابقا





وتشير مجلة "Lancet Planetary Health"، إلى أن نتائج الدراسة التي أجراها علماء أمريكيون، أظهرت أن تأثير معدن الرصاص، يساهم سنويا في الوفاة المبكرة لملايين الأشخاص، وانخفاض مؤشرات الذكاء في البلدان النامية، وكذلك التلوث البيئي.

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وضمن هذه الدراسة، صمم الباحثون نموذجا إحصائيا، عن تأثير الرصاص في الوفيات الناجمة عن أمراض القلب، والأوعية الدموية، وانخفاض مؤشر الذكاء IQ لدى الأطفال في البلدان النامية. كما حللوا مؤشر الرصاص في عينات دم، أخذت من أشخاص يقيمون في 183 دولة.

ووفقا لتقييم الباحثين، توفي 5.5 مليون شخص بالغ بأمراض القلب بسبب التعرض للرصاص في عام 2019. منهم 90 بالمئة كانوا يعيشون في بلدان منخفضة، أو متوسطة الدخل. وهذا أعلى بست مرات من نتائج الدراسات السابقة، ويمثل حوالي 30 بالمئة من جميع الوفيات المبكرة الناجمة عن أمراض القلب، والأوعية الدموية في العالم. ويدل هذا على أن التعرض للرصاص يبدو أكثر خطورة لأمراض القلب من التدخين أو الكوليسترول.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج الدراسة، أن الأطفال دون الخامسة من العمر، فقدوا عام 2019 في جميع أنحاء العالم 765 مليون درجة من معدل الذكاء "IQ" بسبب تعرضهم لمعدن الرصاص، وأن 95 بالمئة من هذا المعدل كان في البلدان النامية. وهذا يعني أن كل طفل فقد في المتوسط حوالي 6 درجات اختبار.

المصدر: لينتا. رو + fine-news.ru