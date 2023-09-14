معهد موسكو للطيران يعمل على إذابة "صفائح المغنيسيوم" المزروعة في جسم الإنسان

بدأ العلماء في معهد الطيران بموسكو بإجراء بحوث علمية، لاكتشاف طريقة تحللْ صفائح المغنيسيوم في جسم الإنسان.

وتستخدم هذه الصفائح في عمليات زرع ضرورية لدمج العظام.

وقد صرح المكتب الصحفي في المعهد لوكالة "تاس" الروسية قائلاً:"على عكس صفائح التيتانيوم والفولاذ، لا تحتاج صفائح المغنيسيوم إلى سحبها من الجسم بعد الانتهاء من أداء وظائفها المباشرة. فبمرور الوقت، تذوب تماما دون أن تترك مواد ضارة. ومن ناحية أخرى، هناك مشكلة التحكم في سرعة الذوبان".

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وقالت مؤلفة المشروع وطالبة الدراسات العليا في معهد الطيران "يكاترينا ماكسيمنكو"، إن "المهمة الرئيسية تتمثل في جعل صفيحة المغنيسيوم تذوب مع إتاحة الوقت لتحقيق هدفها بالكامل وبدون إلحاق أضرار بالعظام السليمة بسبب وجودها في الجسم لفترة طويلة جدا".

إن البحوث التي تجريها المراكز العلمية الرائدة، تهدف إلى إيجاد المكونات المثالية لصفائح المغنيسيوم من أجل التحكم في وقت ذوبانها. بينما يجري العمل في معهد الطيران، على محاولة تغيير النسيج البلوري للتحكم في ذوبان هذه الصفائح.

وجدير بالذكر، أن صفات المغنيسيوم تعتمد بشكل واضح على الخواص الميكانيكية. ويمكن أن تتحسن هذه الخواص أو تتدهور، بما في ذلك سرعة التآكل. وبالتالي، فمن خلال تحديد النسيج البلوري الضروري لصفائح المغنيسيوم، سيكون من الممكن تنظيم هذه السرعة.

وأوضحت ماكسيمنكو: "سنتعلم برمجة الوقت الذي ستذوب فيه الصفيحة في جسم الإنسان. ومن حيث المبدأ تعتبر مهمة التحكم في حركة صفائح المغنيسيوم الخاصة بالتآكل جديدة تماما".

بالإضافة إلى الطب، يمكن أن تجد نتائج البحث تطبيقا واسعا في مجالات الهندسة الميكانيكية والإلكترونية. حيث يؤدي إنشاء النسيج اللازم إلى زيادة عمر خدمة المنتجات الصناعية، التي تحتوي على صفائح المغنيسيوم هذه. وسينفذ مشروع تكوين النسيج البلوري لصفائح المغنيسيوم في إطار منحة مالية، قدمتها مؤسسة العلوم الروسية للفترة 2023-2025.

المصدر: تاس