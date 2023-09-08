الكشف عن بعض المكونات الروسية البديلة للمستوردة في طائرات "سوخوي" المدنية الواعدة

أعلنت شركة "روماشين" الروسية عن بدء الإنتاج التسلسلي لمكونات ستستخدم في طائرات SJ-100 المدنية، للاستغناء عن المكونات المستوردة من الخارج.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة: "بدأت شركتنا بإنتاج بعض المكونات اللازمة في تصنيع طائرات SJ-100 الروسية المدنية، بهدف الاستغناء عن المكونات التي كانت تستورد من الخارج.. المكونات التي بدأنا بإنتاجها تشمل زجاج قمرة القيادة في الطائرات ومعدات لحماية أنظمة الإضاءة الخارجية في الطائرة، هذه المكونات مصنوعة من مواد روسية بالكامل، ومصممة لتناسب عمل الطائرات في جميع الأحوال الجوية، أجتازت هذه المكونات جميع الاختبارات الأرضية التي أجريت عليها، بما فيها اختبارات مقاومة زجاج الطائرة لحالات الاصطدام بالطيور".

وأضاف البيان "تم تركيب المعدات الجديدة التي بدأنا بإنتاجها على نموذج اختباري من طائرات SJ-100، ويخضع النموذج حاليا لاختبارات الطيران".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قمرة القيادة في طائرات SJ-100 تضم 6 شبابيك زجاجية يمكنها توفير الرؤية للطيارين والمحافظة على وظيفتها بشكل جيد في درجات حرارة تتراوح ما بين -62 إلى +85 درجة مئوية، أما طبقات حماية معدات الإضاءة الخارجية الموجودة على جسم الطائرة من ذيلها وأجنحتها فمصنوعة من الزجاج العضوي.

المصدر: سلاح روسيا