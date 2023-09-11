اكتشاف بنية قديمة غير متوقعة قد تغلّف لب الأرض!

تكشف الخريطة الأكثر دقة حتى الآن للجيولوجيا الأساسية الموجودة أسفل نصف الكرة الجنوبي للأرض، عن قاع محيط قديم قد يلتف حول اللب الداخلي.

وتوجد هذه الطبقة الرقيقة، ولكن الكثيفة، على عمق حوالي 2900 كيلومتر تحت السطح، حيث يلتقي اللب الخارجي المعدني المنصهر بالوشاح الصخري فوقه - حدود الوشاح الأساسي (CMB).

وقالت عالمة الجيولوجيا سامانثا هانسن، من جامعة ألاباما: "إن التحقيقات الزلزالية توفر أعلى دقة تصوير للبنية الداخلية لكوكبنا، وقد وجدنا أن هذه البنية أكثر تعقيدا مما كنا نعتقد سابقا".

واستخدمت هانسن وزملاؤها 15 محطة مراقبة مدفونة في جليد القارة القطبية الجنوبية، لرسم خريطة للموجات الزلزالية على مدى ثلاث سنوات. وتكشف طريقة تحرك الموجات وارتدادها، عن تركيبة المادة الموجودة داخل الأرض. ونظرا لبطء تحرك الموجات الصوتية في هذه المناطق، فإنها تسمى مناطق السرعة المنخفضة للغاية (ULVZs).

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وقال عالم الجيوفيزياء إدوارد جارنيرو، من جامعة ولاية أريزونا: "بتحليل الآلاف من التسجيلات الزلزالية من القارة القطبية الجنوبية، وجدت طريقتنا للتصوير عالي الوضوح مناطق شاذة رقيقة من المواد في CMB في كل مكان قمنا بفحصه. ويتراوح سُمك المادة من بضعة كيلومترات إلى عشرات الكيلومترات، ما يشير إلى أننا نرى جبالا في باطن الأرض، يصل ارتفاعها في بعض الأماكن إلى خمسة أضعاف ارتفاع جبل إيفرست".

وقال الباحثون إن هذه المناطق، ULVZ، يمكن أن تكون قشرة محيطية مدفونة على مدى ملايين السنين.

وفي حين أن القشرة الغارقة لا تعد قريبة من مناطق الاندساس المعترف بها على السطح - المناطق التي تدفع فيها الصفائح التكتونية المتحركة الصخور إلى أسفل باطن الأرض - فإن عمليات المحاكاة تظهر كيف يمكن لتيارات الحمل الحراري أن تنقل قاع المحيط القديم إلى مكان استقراره الحالي.

ويمكن أن يساعد الاكتشاف في معرفة كيفية هروب الحرارة من اللب الأكثر سخونة والأكثر كثافة إلى الوشاح.

وقالت هانسن: "يوفر بحثنا روابط مهمة بين بنية الأرض الضحلة والعميقة والعمليات الشاملة التي تحرك كوكبنا".

نشر البحث في مجلة Science Advances.

المصدر: ساينس ألرت