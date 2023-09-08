أفراد الجيش الروسي يتسلمون قنابل دخان يدوية تحميهم من الصواريخ الموجهة

تسلم أفراد الجيش الروسي قنابل يدوية دخانية جديدة من طراز "إر دي غي - أو".

وهذه القنابل قادرة على إنقاذ الأفراد والمعدات من ضربات الصواريخ الموجهة فائقة الدقة والدرونات المتحكم فيها يدويا.

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وقالت وكالة "نوفوستي"، نقلا عن مصدر لها في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية إن اختبارات قنبلة الدخان"إر دي غي – أو" اختتمت في فبراير الماضي وأضافت أن قنبلة الدخان اليدوية تؤمن التمويه وحماية الأفراد والمعدات الحربية من ضربات الصواريخ الموجهة في مجال الأشعة تحت الحمراء والأسلحة فائقة الدقة المزودة بأجهزة التصويب الحرارية.

وتعمل القنبلة كما يلي: في لحظة تشغيلها يشكل الدخان في الجو ما يسمى بـ"ستار فوري"، أما العنصر المدخّن فيستمر في تغذية الستار بالدخان.

وتعمل قنبلة الدخان في ظروف درجات الحرارة من 50 درجة مئوية تحت الصفر إلى 55 درجة مئوية فوق الصفر. كما أنها تضمن التمويه لفترة قصيرة من الأسلحة فائقة الدقة في مجال الأشعة تحت الحمراء بفضل تشكيل مناطق حرارية ذات درجة حرارة مرتفعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا