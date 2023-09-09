روسيا..ابتكار طريقة لمكافحة البكتيريا المقاومة لمضادات الحيوية

ابتكر علماء معهد كورتشاتوف بالتعاون مع معهد بطرسبورغ للفيزياء النووية وجامعة أورينبورغ الطبية طريقة لمكافحة البكتيريا المقاومة لمضادات الحيوية.

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وقد تمكن العلماء من تركيب مركب جزيئي مضاد للميكروبات سيساعد على ابتكار مواد مطهرة للمواد المعقدة والحساسة. كما يمكن أن يصبح هذا المركب مستقبلا أساسا بديلا لمضادات الحيوية. وعلاوة على ذلك يدخل في تركيبه دقائق الألماس النانوية التي تسطع، ما قد يجعل هذا المركب قاعدة لابتكار وسائل لعلاج الأورام السرطانية باستخدام العلاج بالضوء.

وتعتمد هذه الطريقة على خصائص المواد التي تنشط عند تعرضها للضوء. وقد استخدم العلماء الفوليرينات، التي هي جزيئات كربون كروية معقدة يبلغ حجمها حوالي النانومتر. تخترق هذه "الكرات" الصغيرة للغاية الخلية وتحول الضوء المرئي إلى طاقة، ما يحفز أنواع الأكسجين التفاعلية ويؤكسد البيئة الداخلية للخلية. ونتيجة لذلك، تموت الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض.

وتقول أولغا بولشاكوفا من قسم الفيزياء الحيوية الجزيئية في معهد كورتشاتوف: "أصبح البحث عن عوامل جديدة مضادة للميكروبات مهمة ملحة. ويرتبط هذا بتزايد مقاومة البكتيريا للأدوية المستخدمة حاليا. ويمكن أن يصبح الفوليرين وسيلة فعالة لمواجهة عدوى الميكروبات".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"