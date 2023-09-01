"تحذير شديد".. تكرار حرائق الغابات الشديدة يتسارع بفضل تغير المناخ!

أدى تغير المناخ إلى زيادة حادة في مخاطر حرائق الغابات سريعة الانتشار، وفقا لدراسة أجريت في كاليفورنيا، والتي تقدم دروسا للوقاية بعد الكوارث الأخيرة في كندا واليونان وهاواي.

ووجد العلماء في معهد Breakthrough، وهو مركز أبحاث غير ربحي، أن الاحتباس الحراري الذي يسببه الإنسان أدى إلى زيادة تواتر حرائق الغابات "الشديدة" بنسبة 25% في المتوسط مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، وذلك في دراسة نشرت في مجلة Nature.

ومن خلال دراسة سلسلة من الحرائق في الفترة من 2003 إلى 2020، استخدموا التعلم الآلي لتحليل العلاقة بين ارتفاع متوسط درجات الحرارة وظروف الجفاف والحرائق الأسرع انتشارا - تلك التي تحرق أكثر من 10000 فدان (4000 هكتار) يوميا.

وفي بعض الظروف الجافة جزئيا، دفع الاحتباس الحراري المنطقة إلى ما هو أبعد من العتبات الرئيسية، ما يجعل الحرائق الشديدة أكثر احتمالا بكثير. وفي الظروف الجافة جدا، كان التأثير أقل.

موسم حرائق الغابات العنيفة

توصل الباحثون إلى أن الخطر قد يزيد في المتوسط بنسبة 59% بحلول نهاية القرن في ظل سيناريو "منخفض الانبعاثات" حيث يقتصر الاحتباس الحراري على 1.8 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وما يصل إلى 172% في مستويات عالية جامحة.

ارتفعت درجة حرارة سطح الأرض بالفعل بمقدار 1.2 درجة مئوية.

وباستخدام بيانات من الحرائق المسجلة، قام الباحثون بقياس احتمال تحول حريق معين إلى حريق "شديد". ثم استخدموا نماذج حاسوبية لحساب مدى تأثير ارتفاع درجات الحرارة في مرحلة ما بعد الصناعة على هذا الخطر.

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وتحكمت الدراسة في متغيرات مثل هطول الأمطار والرياح والرطوبة المطلقة، وحذر الباحثون من أن التغيرات في هذه المتغيرات قد تزيد من خطر الاحتباس الحراري.

وجاء نشر الدراسة بعد صيف من حرائق الغابات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 115 شخصا في هاواي وأجبرت 200 ألف على ترك منازلهم في كندا.

وتكافح اليونان ما وصفه مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه أكبر حريق غابات تشهده الكتلة على الإطلاق على جبهة طولها 10 كيلومترات. وقد قتل 20 شخصا.

وقال تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2022 عن حرائق الغابات إنها أصبحت أكثر شيوعا بسبب الظروف الأكثر سخونة وجفافا الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك في المناطق غير المعرضة تقليديا لها.

ويمكن أن تشير النتائج إلى الاحتياطات المتعلقة بخطوط الكهرباء وتشير إلى المكان الذي يجب أن تركز فيه حملات المراقبة والتوعية ونشر موارد مكافحة الحرائق.

وقال خبراء آخرون في حرائق الغابات إن الوعي بمخاطر الحرائق سيصبح ذا أهمية متزايدة بالنسبة للسلطات وحتى المصطافين.

وفي إحاطة منفصلة قدمها متخصصون في حرائق الغابات يوم الأربعاء لا علاقة لها بالدراسة، قال أندرو سوليفان من وكالة العلوم الوطنية الأسترالية CSIRO، إن الإنفاق "يميل" عادة نحو الاستجابة لحرائق الغابات مع عدم تخصيص أموال كافية لمنعها.

وقال إن هناك "حاجة عالمية لإعادة موازنة الإنفاق لتحسين إجراءات تخفيف المخاطر" مثل إدارة الغطاء النباتي والتنبؤ بمخاطر الحرائق.

المصدر: ساينس ألرت