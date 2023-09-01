العلماء الروس يبتكرون مادة بلاستيكية سريعة التحلل

قام العلماء من مركز "كراسنويارسك" العلمي وجامعة "ريشيتنيوف" في سيبيريا بتطوير مادة بلاستيكية قابلة للتحلل.

وقال ناطق باسم مركز "كراسنويارسك" العلمي التابع لفرع سيبيريا في أكاديمية العلوم الروسية إن المادة الجديدة تتحلل في تربة الغابات خلال سبعة أشهر.

وجاء في تقرير نشره المركز: "لقد طور العلماء من مدينة كراسنويارسك الروسية مادة بلاستيكية قابلة للتحلل بناء على البوليستيرول والمركب العضوي (ألفا – أنجيليكالاكتون). وهي تتحلل تماما في تربة الغابات خلال سبعة أشهر. ويمكن أن يصبح البوليمر الجديد بديلا صديقا للبيئة لبلاستيك البوليستيرول الشائع الاستخدام حاليا".

تم تحقيق القدرة على التحلل السريع في المواد المطورة عن طريق إضافة مركب ألفا – أنجيليكالاكتون العضوي إلى بنية البوليستيرول. ويحتوي على هذا المركب على النباتات ويتم عزله عن الفركتوز والسليلوز وكربوهيدرات أخرى. كما يتم تفكيك المادة الجديدة بواسطة البكتيريا والفطريات حيث تكون بمثابة مصدر للكربون بالنسبة لها.

يذكر أن البوليستيرول العادي المستخدم الآن في صناعة الأواني وأدوات المائدة والمواد العازلة وغيرها من المنتجات المنزلية له سلبية هامة لكونه بطيء التحلل، وشأنه شأن مواد بلاستيكية أخرى تتحلل خلال مدة طويلة. ولهذا السبب عندما يتم إطلاقها إلى البيئة على شكل نفايات، فإنها تؤثر سلبا عليها.

أما البلاستيك سريع التحلل فيعتبر منتجا صديقا للبيئة.

المصدر: تاس