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روسيا تنوي اختبار سلاح "يزلزل البحر" (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تنوي اختبار سلاح
arms-expo.ru
صورة ارشيفية
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يخطط الجيش الروسي لأن يبدأ قريبا في اختبار طوربيد "بوسيدون" في أعماق البحر. بينما لم تذكر وزارة الدفاع المكان الذي سيشهد الاختبار، لأن تلك المعلومات تعتبر سرا عسكريا.

يبلغ طول الطوربيد الجديد نحو 20 مترا. أما محركه النووي فبمقدوره دفع الطوربيد تحت الماء بسرعة 100 عقدة بحرية، ما يعادل نحو 185 كيلومتر/ساعة.

ويشار إلى أن الطوربيد يمتلك جسما فائق المتانة يسمح له بالغوص إلى أعماق تزيد عن 1000 متر. وعند ذلك فإن محركه النووي يسمح للطوربيد بالالتفاف حول الأرض بسهولة.

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يذكر أن مثل هذه الطوربيدات يمكن أن تستهدف المنشآت الساحلية للعدو، وبالدرجة الأولى القواعد البحرية والموانئ. والعامل المدمر الرئيسي في هذه الحالة هو إعصار هائل ناتج عن الانفجار في منطقة الجرف القاري. ولا توجد في الوقت الراهن حماية من تلك الظاهرة الطبيعية.

المصدر: VK.com

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