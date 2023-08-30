اكتشاف رفات كاهن مهم في "قبر مميز" عمره 3000 عام

اكتشف علماء الآثار في شمال بيرو مقبرة عمرها 3000 عام يعتقد أنها ربما كانت لتكريم زعيم ديني من النخبة في هذه الدولة الواقعة في منطقة الأنديز.

وأطلق على البقايا البشرية لقب "كاهن باكوبامبا"، في إشارة إلى المنطقة الأثرية المرتفعة حيث تم العثور على القبر، وقد دُفن الكاهن تحت ست طبقات من الرماد الممزوج بالأرض السوداء.

3,000-year-old 'Priest of Pacopampa' tomb discovered in Peru by international research team https://t.co/OxBLRLxKdzpic.twitter.com/TL7jYWek4i — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) August 29, 2023

وقالت وزارة الثقافة في بيرو في بيان يوم السبت إن المقبرة تحتوي على أوعية خزفية مزخرفة وأختام تشير إلى طقوس قديمة لطلاء الأجساد تستخدم للأشخاص من أهل النخبة.

كما عثر على ختمين على طول الحواف العلوية للمقبرة، أحدهما ذو وجه مجسم يتجه نحو الشرق والآخر بتصميم نمر باتجاه الغرب.

A Peruvian-Japanese team has unearthed an ancient circular #grave in Northern Peru. This 3,000-year-old priest's tomb, complete with intact ceremonial items, is shedding light on Andean religious practices of the #ancient past.https://t.co/p7gCiDrDfP — Ancient Origins (@ancientorigins) August 28, 2023

3,000-year-old "Priest of Pacopampa" tomb found in Peru unveils ritual treasures, seals, and enigmatic burial positionhttps://t.co/YBRNgsxwgh — DAILY SABAH (@DailySabah) August 29, 2023

وقال قائد المشروع يوجي سيكي إن الحجم الكبير للقبر، الذي يبلغ قطره نحو مترين وعمقه مترا واحدا، كان "غريبا للغاية"، كما كان وضع الجسد مستلقيا ووجهه لأسفل مع تمديد نصف جسده وقدميه المتقاطعتين.

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وتأتي هذه الاكتشافات بعد عام تقريبا من اكتشاف قبر ما يسمى بـ"كاهن بوتوتو" في نفس المجمع الأثري، والذي يُقدر عمره أيضا بـ 3000 عام.

وعلى الرغم من أن كلا الزعيمين الروحيين كانا ينتميان إلى الفترة المعروفة باسم "المرحلة الأولى من باكوبامبا" ويعود تاريخ دفنهما إلى عام 1000 قبل الميلاد، إلا أن الوزارة تقول إن الطبقات الصخرية تشير إلى أن كاهن باكوبامبا يحتمل أن يكون دفن نحو عام 1200 قبل الميلاد.

ويعد مجمع باكوبامبا الأثري أحد أهم وأوسع المجمعات الأثرية في المرتفعات الشمالية في بيرو. ويرتفع عن سطح البحر نحو 2500 متر، وتبلغ مساحته 1.5 كيلومتر مربع.

المصدر: مترو