رصد سمكة نادرة للغاية "تمشي" في الأعماق لأول مرة بعد ملاحظتها قبل 25 عاما

شاهد العلماء نوعا نادرا من الأسماك بالقرب من ساحل الجنوب الشرقي لأستراليا، بعد مرور أكثر من 25 عاما على آخر مشاهدة له.

ولا يُعرف سوى القليل عن سمكة اليد، أو الشصية الزراعية (Handfish)، حيث توجد عينتان فقط منها، تم الحصول عليهما في عامي 1986 و1996 قبالة سواحل فيكتوريا.

وكان العلماء يراجعون لقطات من رحلة أخيرة استمرت خمسة أسابيع على متن سفينة CSIRO RV Investigator عندما توصلوا إلى هذا الاكتشاف.

Handfish are hide-and-seek experts at the best of times, and the narrowbody handfish (Pezichthys compressus) seems more elusive than most. 🐟



Last spotted in 1996, we believe we've found one on a recent #RVInvestigator voyage around southeast Australia. https://t.co/2jZ7oabFXd — CSIRO (@CSIRO) August 23, 2023

وقالت كارلي ديفين، فنية الأبحاث في منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO)، إن سمكة اليد كانت على عمق 292 مترا على حافة واد تحت الماء بالقرب من جزيرة فلندرز، قبالة شمال شرق البر الرئيسي لتسمانيا.

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وأضافت: "من الصعب جدا العثور على أسماك اليد. أن تكون قادرا على رؤية واحدة، خاصة على هذا العمق بالذات، كان أمرا استثنائيا للغاية".

وهناك 14 نوعا معروفا من أسماك اليد الضيقة الجسم، والتي توجد حصريا في جنوب أستراليا.

وتستطيع هذه السمكة "المشي" في قاع البحر باستخدام زعانفها كأقدام. وفي الصور الفوتوغرافية، تُرى العينة البيضاء الشبحية، برأس حاد وذيل مدبب.

ويشمل ذلك سمكة اليد المرقطة المهددة بالانقراض، والتي تعيش على أعماق تتراوح بين 5 و15 مترا، بالإضافة إلى سمكة اليد الحمراء النادرة.

وكانت أسماك اليد المرقطة شائعة في مصب نهر ديروينت بجنوب تسمانيا، ولكنها شهدت انخفاضا حادا في الثمانينيات.

وأشارت ديفين إلى أن الصورة كانت على الأرجح لسمكة اليد ذات الجسم الضيق (Pezichthys compressus) بسبب العمق والميزات الأخرى، على الرغم من أن التأكيد لا يمكن أن يحدث من دون عينة.

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وتابعت: "ليس لديها أي علامات. لونها وردي شاحب جدا. وتتمتع بجزء علوي قوي من الجسم مقارنة بالأسماك اليدوية الأخرى. ومن دون جمع سمكة يد، لا يمكننا أن نؤكد حقا ما هي. ولكن هذا هو أفضل تخمين لدينا، وأعتقد أنه تخمين معقول".

وقالت: "إن من المعتاد رؤية سمكة اليد بمفردها في قاع البحر. إنها في كثير من الأحيان تكون وحدها. وعندما نقوم بالغوص بحثا عن الأسماك المرقطة، فهي عادة ما تكون بمفردها دائما". إنها مخلوقات صغيرة وحيدة جدا".

وأضافت ديفاين إن الموطن المفضل لأسماك اليد الضيقة الجسم ما يزال مجهولا.

وكان هذا الاكتشاف جزءا من رحلة تهدف إلى فهم أفضل لكيفية تأثير تغير المناخ على البيئة البحرية قبالة جنوب شرق أستراليا.

وتأمل ديفين في القيام برحلة أخرى إلى المنطقة وإجراء مزيد من المراقبة تحت الماء العام المقبل.

المصدر: ديلي ميل