أعلن ميخائيل فيودوروف وزير المبتكرات والعلوم والتكنولوجيا الأوكراني أن أوكرانيا قامت بتصنيع درون "برقون" الانتحاري الذي يعتبر صنواً لمسيّرة "لانتسيت" الروسية الحوامة الانتحارية.

وقال الوزير في حديث أدلى به للصحفي سيرغي بيتشيف مجيبا على سؤال: هل بإمكان أوكرانيا استنساخ تكنولوجيات "لانتسيت": "لا يمكنني الكشف عن كل التفاصيل، لكن صناع الأسلحة في الواقع تمكنوا من تصنيع هذا الدرون، ونعمل الآن على تنظيم إنتاجه على دفعات، ولدينا تصور واضح كم من الدرونات الأوكرانية الصنع على هيئة "لانتسيت" يجب أن تتوفر لدينا مستقبلا".

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واعترف الوزير الأوكراني بأن "لانتسيت" هو سلاح فعال ويشكل تهديدا كبيرا.

وعرض الوزير في الحديث الصحفي نفسه مقطع فيديو استعراضيا لدرون "برقون" الأوكراني حيث تبيّن أنه يحاكي مسيّرة "لانتسيت" الروسية.

يذكر أن وسائل الإعلام الغربية قد أطلقت على درون "لانتسيت" الانتحاري تسمية "قاتل المعدات الحربية"، وقالت إنه يشكل أكبر المخاطر على القوات الأوكرانية.

جدير بالذكر أن مسيّرة "لانتسيت" الروسية قد أصابت أكثر من 500 هدف، منها 170 هدفا تم تدميرها، و270 هدفا ألحقت أضرار بـها، بما في ذلك مدافع هوتز أمريكية من طراز "إم – 777"، ودبابات "ليوبارد" ومنظومات دفاع جوي ألمانية هي IRIS-T ومدرعات تابعة لحلف الناتو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا