اكتشاف آثار لحوم الماشية في قدور القوقازيين القدماء

اكتشف علماء الآثار من جامعة زيوريخ السويسرية بقايا بروتينات في القدور النحاسية القديمة التي عثر عليها في منطقة القوقاز.

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وتشير مجلة iScience، إلى أن هذا الاكتشاف يشير إلى أن سكان القوقاز كانوا قبل 3700-2900 عام قبل الميلاد يتناولون لحم الغزلان والأبقار وغيرها.

وقد اكتشف الباحثون خلال دراستهم لعينات أخذت من سبعة قدور عثر عليها في مقابر بمنطقة القوقاز آثار بروتين يوجد في الدم وأنسجة العضلات والحليب. وأن اكتشاف بروتين الصدمة الحررية بيتا-1 يشير إلى أن هذه القدور استخدمت في طهي لحم الغزال أو الماشية. وان وجود بروتين حليب الغنم أو الماعز يشير إلى أنها استخدمت في تحضير منتجات الألبان.

وأظهرت نتائج استخدام الكربون المشع أن هذه القدور استخدمت أعوام 3520-3350 قبل الميلاد خلال فترة حضارة "مايكوب" القديمة التي كانت قائمة في شمال القوقاز أوائل العصر البرونزي، وهذا يعني أن هذه الأواني هي اقدم من الأواني المكتشفة سابقا في المنطقة بـ 3000 عام.

المصدر: لينتا. رو